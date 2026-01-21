Un procuror anticorupție din raionul Cahul, suspendat din funcție, a fost condamnat de Judecătoria Cahul la cinci ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de abuz în serviciu și influențarea actului de justiție. Sentința a fost pronunțată în lipsa acestuia, arată presa de peste Prut.

Este vorba despre procurorul Lilian Lungu de la Serviciul Sud al Procuraturii Anticorupție din Republica Moldova.

Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2015, procurorul ar fi cerut șefului Serviciului investigații fraude economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Cantemir să oprească un proces contravențional legat de un control efectuat la o benzinărie.

Refuzul polițistului de a da curs solicitării a dus la inițierea unei cauze penale împotriva acestuia, sub acuzația de depășire a atribuțiilor de serviciu. Instanța a stabilit însă că polițistul a acționat legal, în limitele funcției sale, și l-a achitat.

De asemenea, procurorul ar fi încercat să împiedice desfășurarea normală a unei alte cauze penale, prin presiuni asupra avocatului ales de inculpat, inclusiv prin amenințarea cu deschiderea unei acțiuni penale împotriva acestuia. În schimbul unei sume de bani oferite de inculpat avocatului, procurorul promitea să intervină pentru a evita răspunderea penală.

Într-un alt caz, procurorul, aflat în funcția de procuror-șef interimar al raionului Cahul, ar fi oferit unui adjunct al Poliției de Frontieră Gotești un dispozitiv de înregistrare audio, solicitând înregistrarea discuțiilor cu un angajat al poliției și inducerea acestuia în activități ilegale, promițând în schimb sprijin pentru promovarea în carieră.

Lilian Lungu a fost plasat în arest preventiv după ce Judecătoria Cahul a emis o sentință de condamnare pentru fapte de amestec în actul de justiție și tragere la răspundere penală a unei persoane nevinovate.

Decizia instanței, pronunțată pe 20 ianuarie, nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Sud.

Acesta a intrat în sistemul procuraturii în mai 2014, după ce a promovat examenul de capacitate cu media 7,8, fiind singurul candidat pentru postul de procuror la Procuratura din Cantemir. Activitatea sa în această unitate a durat doar opt luni, după care, în noiembrie 2015, a fost angajat în Serviciul Sud al Procuraturii Anticorupție.

În 2019, pe fondul investigațiilor legate de implicarea sa în influențarea actului de justiție și inițierea de proceduri penale împotriva unei persoane nevinovate, Consiliul Superior al Procurorilor a decis suspendarea lui din funcție pe perioada examinării cauzei. Hotărârea a fost ulterior anulată de Curtea de Apel Chișinău, iar Lilian Lungu și-a reluat atribuțiile după aproximativ o lună.