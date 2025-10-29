Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, afirmă că firmele autohtone au astăzi capacitatea de a-şi accelera investiţiile și de a umple golul lăsat de capitalul străin.

Totuşi, acest proces se desfăşoară cu dificultate și necesită o strategie clară din partea statului, bazată pe stimulente fiscale și politici care să recompenseze performanţa, în loc să o penalizeze.

„Se poate, dar este un proces lent. De fapt, se întâmplă. Eu aş crea un mod de premiere fiscală pentru firmele care timp trei ani consecutiv au minimum 10% net din cifra de afaceri profit, o altă categorie de facilităţi fiscale să fie dacă ai cinci ani consecutiv minimum 10% net profit din cifra de afaceri şi tot aşa. Trebuie să creezi şi un fel de competiţie, o stimulare a companiilor. Noi avem numai penalităţi, de penalităţi ne-am săturat. Problema noastră este că la un moment dat avem o autosuficienţă şi nu mai înaintăm. Trebuie să păstrăm acea ambiţie, iar aceste ambiţii trebuie stimulate“, a spus el în cadrul emisiunii de business ZF Live.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României respinge percepţia conform căreia economia românească ar fi blocată, subliniind că cifrele oficiale infirmă tonul pesimist prezent în spaţiul public. El argumentează această poziţie prin analiza evoluţiei mediului de afaceri local, așa cum reiese din datele disponibile public.

Daraban a arătat că datele preluate de la Ministerul Finanțelor la 1 august indică o evoluție pozitivă a mediului de afaceri, contrazicând pesimiștii. El a menționat că numărul firmelor care au depus bilanțul a crescut cu aproape 51.000, iar cifra de afaceri totală a companiilor românești a înregistrat un salt semnificativ, ajungând la 527,89 miliarde euro. Aceste date includ toate persoanele juridice care depun bilanț, indiferent de forma sau naționalitatea capitalului.