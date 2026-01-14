Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat că elaborarea bugetului pentru acest an va fi una complicată, în condițiile în care nu există o soluție simplă care să mulțumească toate administrațiile locale. Șeful Guvernului a explicat că presiunile bugetare sunt ridicate, iar resursele disponibile nu mai permit transferurile consistente din anii anteriori.

În acest context, Executivul trebuie să identifice o formulă corectă de alocare a fondurilor, astfel încât să fie menținut un echilibru între diferitele niveluri de administrație.

Întrebat despre aplicarea referendumului votat de bucureșteni, premierul a subliniat că voința cetățenilor Capitalei trebuie respectată, însă acest lucru trebuie făcut în limitele realităților bugetare actuale. El a arătat că obiectivul Guvernului este de a evita ca Primăria Generală a Municipiului București să ajungă într-o situație financiară critică, care ar putea afecta grav funcționarea orașului.

Ilie Bolojan a explicat că Bucureștiul reprezintă un caz aparte față de celelalte localități din țară, din cauza structurii sale administrative. Potrivit acestuia, există o separare clară între responsabilitățile Primăriei Generale și cele ale primăriilor de sector, iar această împărțire a generat, de-a lungul ultimelor două-trei decenii, dispute constante privind resursele financiare.

Premierul a amintit că, în funcție de raportul de forțe politice dintre primarul general și primarii de sector, cotele din impozitul pe venit colectat în Capitală au fost direcționate diferit.

Șeful Executivului a susținut că, în ultimii aproximativ zece ani, Primăria Generală a fost treptat decapitalizată, ajungând să primească doar aproximativ 40% din impozitul pe venit colectat, față de 50% în anii anteriori.

El a explicat că fiecare punct procentual pierdut înseamnă aproximativ 100 de milioane de lei, astfel că diferența de zece puncte procentuale echivalează cu peste un miliard de lei. Această sumă este comparabilă cu datoria acumulată de Societatea de Transport București către Ministerul Finanțelor, ceea ce arată amploarea problemei.

În acest context, premierul a apreciat că este necesară o reașezare a sistemului de impozitare în București, iar referendumul inițiat de fostul primar Nicușor Dan a fost, în opinia sa, un răspuns democratic la problema subfinanțării cronice a Capitalei.

„Bucureştiul este o altă situaţie specială care diferă în totalitate de celelalte localităţi. (…) Bucureştiul este într-o situaţie diferită pentru că este Primăria Generală cu un anumit pachet de responsabilităţi şi primăriile de sector cu alte responsabilităţi. Având o vechime în administraţie am urmărit ce s-a întâmplat în aceşti 20-30 de ani şi întotdeauna a fost o dispută între Primăria Generală şi primăriile de sector. Atunci când primarul general era mai puternic era într-o relaţie bună cu guvernarea, cu majoritatea, cotele care se distribuiau din impozitele pe venit colectate de la toţi cetăţenii care lucrează în Bucureşti Primăriei Generale erau mai mari. Atunci când primarii de sector erau mai puternici, cum a fost în ultimii ani, atunci cotele mai mari rămâneau la primăriile de sector. Astăzi s-a ajuns într-o situaţie în care în ultimii ani, din păcate, practic de 10 ani de zile, Primăria Generală este decapitalizată. În momentul în care ai doar 40% din sumele care se colectează din acest impozit care vin la Primăria Generală şi nu 50%, de exemplu, cum a fost acum câţiva ani de zile, gândiţi-vă că asta înseamnă, cam un punct procentual înseamnă 100 de milioane, deci 10 puncte procentuale înseamnă un miliard şi peste un miliard de lei reprezintă doar datoria care are STB-ul către Ministerul de Finanţe. Aici trebuie făcută o reaşezare a impozitelor în Bucureşti şi faptul că actuală preşedinte al României, domnul Nicuşor Dan, fostul primar, a făcut acel referendum, a fost o formulă de a răspunde printr-un vot popular unei necesităţi de subfinanţare”, a explicat premierul Ilie Bolojan, invitat marți seară la televiziunea publică.

Referitor la prioritățile bugetare din acest an, Ilie Bolojan a arătat că situația este dificilă nu doar pentru București, ci pentru toate autoritățile locale. El a explicat că diminuarea fondurilor transferate de la bugetul de stat va genera inevitabil nemulțumiri, indiferent de culoarea politică a primarilor.

Premierul a subliniat că problemele administrațiilor locale sunt similare, iar deciziile nu pot fi luate strict pe criterii politice, ci pe baza nevoilor reale ale comunităților.

Fost primar la rândul său, șeful Guvernului a afirmat că înțelege presiunile cu care se confruntă edilii și a insistat asupra necesității de a acționa corect și echilibrat.

El a precizat că, pe lângă o redistribuire mai justă a resurselor, administrațiile locale, inclusiv Primăria Generală a Capitalei, trebuie să adopte măsuri proactive pentru reducerea cheltuielilor și eficientizarea activității.

Scopul final, a concluzionat premierul, este ca administrația publică să funcționeze mai bine în 2026, în interesul cetățenilor, și să creeze condiții reale pentru dezvoltare.