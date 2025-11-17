Obiectivul a fost stabilirea situației juridice a fiecărei unități locative și identificarea eventualelor suprapuneri de convenții care privesc aceleași unități. Analiza a urmărit obținerea unei imagini complete asupra activelor și pasivelor companiei, necesară pentru desfășurarea corectă a etapelor următoare ale procedurii de insolvență.

Pentru realizarea acestei imagini, echipa CITR a examinat mai mult de 2937 de foldere de documente provenite atât de la creditori, cât și de la debitor. Informațiile au fost completate cu date puse la dispoziție de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară și de instanțele de judecată. A fost utilizată o metodă de verificare încrucișată, menită să urmărească parcursul fiecărei unități pornind de la stadiul de construcție până la înscrierea în cartea funciară și la semnarea convențiilor translative de proprietate.

Rezultatul analizei celor 1408 convenții încheiate de companie, raportate la numărul total de unități incluse în proiect, atât finalizate cât și în curs de dezvoltare, indică faptul că 709 unități au fost deja transferate către terți sau promitenți cumpărători, acestea părăsind patrimoniul societății prin contracte de vânzare-cumpărare, executări silite sau hotărâri judecătorești definitive. Alte 653 de unități fac obiectul unor promisiuni de vânzare-cumpărare, dintre care 441 sunt considerate valide, fără neconcordanțe documentare.

Pentru aceste unități, în cadrul procedurii de insolvență, promitenții pot solicita executarea promisiunilor conform legislației aplicabile, fiecare solicitare urmând să fie analizată individual. Un număr de 212 promisiuni au rămas fără obiect deoarece unitățile vizate au fost valorificate către un terț sau au fost recompartimentate.

În plus, pentru 46 de unități există interpretări divergente: administratorul judiciar consideră că obligația de predare subzistă, în timp ce administratorul special apreciază că aceasta nu mai există, astfel încât situațiile vor necesita o analiză individuală. Totodată, 303 unități locative sunt disponibile, fără promisiuni de vânzare-cumpărare în curs, unele fiind ipotecate, iar 109 spații tehnice și comerciale sunt, la rândul lor, disponibile, fără promisiuni identificate.

Una dintre ele este încheierea simultană a mai multor convenții pentru aceeași unitate cu persoane diferite, ceea ce a condus la situații în care o unitate promisă unui cumpărător a fost ulterior vândută altuia sau în care mai multe promisiuni au fost încheiate pentru aceeași unitate, rămasă însă în patrimoniul companiei. O altă cauză o reprezintă încheierea de convenții în paralel cu recompartimentarea unităților.

Există situații în care un apartament inițial configurat cu două camere a fost împărțit ulterior în două unități distincte, ceea ce a dus la pierderea obiectului promisiunilor semnate anterior recompartimentării. De asemenea, schimbarea destinației unor unități a contribuit la suprapuneri, în contextul transformării unor apartamente în spații de birouri sau alte funcțiuni conexe, modificări care au făcut ca unitățile promise inițial unor promitenți să nu mai existe în forma și destinația declarată inițial.

Pentru etapele următoare, CITR va continua demersurile destinate protejării drepturilor creditorilor și respectării cadrului legal al insolvenței. În cazul celor 441 de convenții fără neconcordanțe, solicitările creditorilor privind transferul dreptului de proprietate vor fi analizate individual și tratate în conformitate cu prevederile legale. Pentru promisiunile rămase fără obiect, administratorul judiciar va evalua oportunitatea soluției de atribuire a unei unități echivalente, în măsura în care promitentul își exprimă acordul.

Procedura de insolvență a Nordis Management SRL a fost deschisă la 7 octombrie 2024 și se află în prezent în perioada de observație. Cazul se remarcă prin complexitatea ridicată generată de numărul mare de creditori, de valoarea semnificativă a masei credale și de dificultatea aspectelor juridice asociate proiectului. În total, există 1228 de creditori, cu o masă credală solicitată de peste 900 de milioane de lei, dintre care 721 de milioane reprezintă creanțe acceptate. Dosarul implică și gestionarea a peste 600 de litigii.

CITR subliniază că analiza realizată și măsurile ce vor urma au rolul de a oferi transparență tuturor părților implicate în proiectul Nordis Mamaia Wave și de a proteja interesele creditorilor. Administratorul judiciar anunță că va continua să comunice deschis evoluția procedurilor, astfel încât fiecare unitate și fiecare solicitare să fie tratate corect și legal. Creditorii și cei interesați sunt invitați să contacteze CITR pentru orice clarificări suplimentare.