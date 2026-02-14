Primăriile din comunele clujene au fost integrate oficial în platforma Ghișeul Unic, într-un demers coordonat de Consiliul Județean Cluj, care urmărește standardizarea și accelerarea procedurilor administrative, în special în domeniul urbanismului.

Decizia a fost anunțată în urma unei întâlniri de lucru organizate la sediul CJ Cluj, la care au participat vicepreședintele instituției, Radu Rațiu, arhitectul-șef al județului, Claudiu Salanță, precum și reprezentanți ai primăriilor din județ.

În cadrul reuniunii au fost prezentate funcționalitățile platformei și pașii necesari pentru utilizarea acesteia la nivel local, astfel încât primăriile să poată gestiona digital solicitările privind actele de urbanism. Reprezentanții administrației județene au explicat modul în care sistemul poate fi utilizat unitar de toate unitățile administrativ-teritoriale, pentru a elimina diferențele de procedură și pentru a reduce timpii de procesare.

În contextul prezentării oficiale, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a detaliat obiectivul întâlnirii și rolul platformei în procesul de modernizare administrativă.

„Scopul acestei întâlniri l-a reprezentat prezentarea, către specialiștii în urbanism din cadrul primăriilor, a platformei Ghișeul Unic și a modului în care aceasta poate deveni un instrument integrat la nivel județean. Ne dorim ca această soluție digitală care și-a demonstrat deja din plin beneficiile să sprijine administrațiile locale prin simplificarea procedurilor și creșterea eficienței operaționale, oferind totodată cetățenilor acces facil la servicii prin intermediul unei singure platforme”, a explicat vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu.

Oficialii județeni au subliniat că platforma este deja funcțională la nivelul Consiliului Județean, iar extinderea către primării reprezintă o etapă necesară pentru uniformizarea serviciilor publice și pentru crearea unui circuit digital complet al documentelor de urbanism.

Primăriile din județ vor fi incluse, într-o primă fază, în componenta dedicată cererilor de avize pentru certificatele de urbanism, ceea ce înseamnă că documentațiile vor fi depuse și transmise exclusiv în format digital. Măsura este menită să reducă birocrația și să elimine depunerea fizică a dosarelor, atât pentru autorități, cât și pentru cetățeni sau investitori.

Extinderea utilizării Ghișeului Unic la nivelul tuturor comunelor și al orașului Huedin face parte dintr-un plan mai amplu de digitalizare administrativă, anunțat de conducerea Consiliului Județean Cluj. Autoritățile susțin că integrarea tuturor primăriilor într-un sistem comun este esențială pentru atingerea acestui obiectiv.

În continuarea intervenției sale, vicepreședintele CJ Cluj a precizat că administrația județeană oferă sprijin tehnic și instituțional pentru implementarea platformei în teritoriu și a indicat ținta strategică a proiectului.

„Digitalizarea reală a județului Cluj poate fi atinsă doar prin implicarea și înrolarea tuturor primăriilor în această platformă comună. În acest sens, am transmis celor prezenți întreaga disponibilitate a Consiliului Județean și a echipei noastre de specialiști de a oferi sprijin tehnic și instituțional, deoarece obiectivul nostru este ca județul Cluj să devină primul județ din România complet digitalizat din punct de vedere administrativ”, a mai spus oficialul.

Reprezentanții Consiliului Județean au arătat că procesul de integrare va fi unul facil, având în vedere că, începând din luna ianuarie, toate cererile privind certificatele de urbanism sunt deja soluționate online la nivelul instituției. În acest context, primăriile vor putea utiliza infrastructura digitală existentă pentru a transmite documentațiile necesare avizării, fără a mai recurge la proceduri pe suport hârtie.