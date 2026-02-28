Sâmbătă, 28 februarie 2026, prețurile carburanților au crescut din nou. Potrivit datelor publicate de economica.net, în dimineața zilei de 28 februarie, stația Petrom de pe strada Brașov din Sectorul 6 afișa un preț de 7,96 lei pe litru pentru benzina standard. Motorina standard era afișată la 8,27 lei pe litru.

Prețul benzinei a crescut cu 3 bani pe litru în dimineața respectivă. În cazul motorinei standard, majorarea a fost de 5 bani pe litru. Aceasta este a șaptea scumpire din luna februarie.

Ultima creștere de preț avusese loc cu trei zile înainte. Atunci, atât benzina, cât și motorina s-au scumpit cu 3 bani pe litru.

Evoluția prețurilor în stațiile Petrom din ultima lună indică mai multe ajustări succesive. Pe 28 februarie, benzina s-a scumpit cu 3 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani pe litru.

Pe 25 februarie, atât benzina, cât și motorina au fost majorate cu 3 bani pe litru. Pe 24 februarie, creșterea a fost de 6 bani pe litru pentru ambele tipuri de carburant.

Pe 20 februarie, majorarea a fost de 5 bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină. Pe 18 februarie, prețurile au crescut cu 2 bani pe litru pentru ambele produse.

Pe 13 februarie și pe 10 februarie, scumpirile au fost de câte 2 bani pe litru, atât la benzină, cât și la motorină. La finalul lunii ianuarie, pe 30 ianuarie, benzina s-a scumpit cu 3 bani pe litru, iar motorina cu 5 bani pe litru.

Pe 27 ianuarie, motorina a fost majorată cu 4 bani pe litru.

Petrom este lider pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul din România. Rețeaua companiei numără 555 de benzinării, dintre care 393 sunt sub brand Petrom și 162 sub brand OMV, conform datelor citate de Economica.

În contextul majorării accizelor la carburanți, intrate în vigoare în România de la 1 ianuarie 2026, șoferii au la dispoziție o aplicație dedicată. Este vorba despre Monitorul Prețurilor pentru carburanți.

Prin intermediul acestei aplicații, utilizatorii pot verifica cele mai avantajoase prețuri la benzină și motorină în zona în care se află. Astfel, pot compara rapid ofertele disponibile la stațiile din apropiere.