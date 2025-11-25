Președintele Nicușor Dan a povestit că în 1999, pe vremea președintelui Emil Constantinescu, i s-a propus să devină secretar de stat pentru românii din diaspora. El a spus că a preferat atunci să rămână în zona academică, dar că ideile sale despre diaspora ar fi putut ajuta statul român.

El a spus că i se părea necesară încă de atunci o hartă actualizată permanent cu românii din diaspora și particularitățile fiecărei comunități. În opinia lui, România are nevoie astăzi de studii sociologice riguroase pentru a înțelege exact care sunt nevoile românilor plecați și cum pot fi sprijiniți prin politici publice clare.

Nicușor Dan a afirmat că diaspora este „o oportunitate uriașă”, pentru că românii plecați au performat în sisteme mult mai competitive decât cel românesc.

„În 1999 președintele Emil Constantinescu mi-a propus să fiu secretar de stat pentru românii din diaspora și am refuzat. Am vrut să rămân în zona de matematică, dar am spus că ar fi util să avem o hartă în timp real cu românii din diaspora cu atributele fiecărei comunități. E momentul să facem asta, ca statul român să facă periodic niște studii sociologie complexe pentru românii din diaspora pentru a înțelege mai bine care sunt nevoile acestei comunități și așa cum am scris în strategie, românii din diaspora sunt o oportunitate uriașă pentru noi fiindcă au performat într-un mediu mai competitiv decât în România”, a declarat președintele.

Șeful statului a afirmat că românii din diaspora au văzut decenii întregi politicieni doar în campanii electorale. El consideră că statul trebuie să devină mult mai activ în sprijinirea acestora și că ambasadele trebuie să rezolve problemele comunităților în mod real.

El a spus că pe lângă sprijinul instituțional este nevoie și de mai multe consulate, pentru că numărul actual nu poate acoperi nevoile unei comunități de milioane de oameni.

„Până în momentul ăsta ei au văzut politicieni în campanii electorale, ar trebui să vadă oameni din ambasade care se preocupă de problemele lor în mod complet. Pentru asta e nevoie de mai multe consulate”, a adăugat Nicușor Dan.

Nicușor Dan participă la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, desfășurat marți la Palatul Cotroceni. Evenimentul are loc sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și reunește experți internaționali și decidenți români implicați în modernizarea administrației publice.

Printre participanți se află europarlamentarul Nicu Ștefănuță, vicepremierul Oana Gheorghiu și șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurcă. La discuții se alătură și miniștrii Economiei, Digitalizării, Investițiilor și Finanțelor.

De asemenea, printre invitații străini se numără Toomas Hendrik Ilves, fost președinte al Estoniei, considerat arhitectul unuia dintre cele mai eficiente modele de stat digital din lume. Participă și Janusz Cieszynski, fost ministru polonez al Digitalizării, cel care a coordonat trecerea Poloniei la servicii publice electronice moderne.