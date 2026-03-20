Nicușor Dan, primit de Regele Philippe la Castelul Regal din Laeken în timpul vizitei oficiale în Belgia
Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială desfășurată joi și vineri în Belgia, a fost primit de Regele Philippe. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la Castelul Regal din Laeken, din Bruxelles.
”O onoare şi o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuţie foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relaţiile dintre România şi Belgia. I-am mulţumit Majestăţii Sale pentru contribuţia belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază”, a transmis Nicuşor Dan pe reţelele de socializare.
Nicușor Dan și Regele Philippe au discutat despre dezvoltarea cooperării în domenii precum noile tehnologii, cercetarea și energia nucleară. În cadrul întrevederii a fost abordată și colaborarea în sectorul medical, în contextul numărului semnificativ de medici români care își desfășoară activitatea în Belgia.
Totodată, a fost evidențiat sprijinul oferit de Belgia pentru tratarea marilor arși, numeroși pacienți din România fiind transferați și îngrijiți în spitale belgiene în astfel de cazuri.
În cursul după-amiezii, președintele României a participat la reuniunea Consiliul European
Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor au figurat teme majore de interes pentru Uniunea Europeană, într-un context marcat de interdependențe și de evoluțiile actuale la nivel global. Printre subiectele abordate s-au regăsit consolidarea competitivității economice a Uniunii, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul acordat Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile menite să întărească securitatea și apărarea la nivelul Uniunii.
Joi, la Bruxelles, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ulterior participână la reuniunea Consiliului European.
Liderii europeni au purtat, de asemenea, o discuție cu secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, António Guterres, pe tema situației geopolitice actuale și a multilateralismului.
