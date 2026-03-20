Președintele Nicușor Dan, aflat într-o vizită oficială desfășurată joi și vineri în Belgia, a fost primit de Regele Philippe. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc la Castelul Regal din Laeken, din Bruxelles.

”O onoare şi o bucurie să mă întâlnesc astăzi, la Bruxelles, cu Majestatea Sa Regele Philippe. Am avut împreună o discuţie foarte bună, pentru că ne apropie viziunea comună de a dezvolta relaţiile dintre România şi Belgia. I-am mulţumit Majestăţii Sale pentru contribuţia belgiană la Grupul de luptă NATO de la Cincu, un gest de solidaritate pe care românii îl apreciază”, a transmis Nicuşor Dan pe reţelele de socializare.

Nicușor Dan și Regele Philippe au discutat despre dezvoltarea cooperării în domenii precum noile tehnologii, cercetarea și energia nucleară. În cadrul întrevederii a fost abordată și colaborarea în sectorul medical, în contextul numărului semnificativ de medici români care își desfășoară activitatea în Belgia.

Totodată, a fost evidențiat sprijinul oferit de Belgia pentru tratarea marilor arși, numeroși pacienți din România fiind transferați și îngrijiți în spitale belgiene în astfel de cazuri.

Potrivit Administrației Prezidențiale, pe agenda discuțiilor au figurat teme majore de interes pentru Uniunea Europeană, într-un context marcat de interdependențe și de evoluțiile actuale la nivel global. Printre subiectele abordate s-au regăsit consolidarea competitivității economice a Uniunii, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul acordat Ucraina, viitorul buget european, precum și măsurile menite să întărească securitatea și apărarea la nivelul Uniunii.

Joi, la Bruxelles, Nicuşor Dan s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, ulterior participână la reuniunea Consiliului European.

Liderii europeni au purtat, de asemenea, o discuție cu secretarul general al Organizația Națiunilor Unite, António Guterres, pe tema situației geopolitice actuale și a multilateralismului.