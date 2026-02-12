Președintele Nicușor Dan a participat la reuniunea informală a Consiliului European, convocată de António Costa, eveniment organizat la Castelul Alden Biesen.

Întâlnirea a reunit liderii europeni într-un format dedicat discuțiilor strategice privind economia, energia și direcțiile viitoare ale Uniunii Europene.

Una dintre temele majore ale reuniunii a fost evoluția prețurilor la energie și efectele acestora asupra economiei și nivelului de trai.

„Prețurile pe care oamenii le plătesc sunt direct legate de prețul energiei, așa cum o să vedem”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a precizat că Comisia Europeană și-a asumat angajamentul de a veni cu propuneri concrete privind mecanismele de formare a prețului energiei, obiectivul principal fiind reducerea costurilor.

Potrivit șefului statului, coborârea prețului energiei este esențială pentru menținerea competitivității companiilor europene.

În cadrul declarațiilor susținute după reuniune, președintele României a anunțat că în luna aprilie Comisia Europeană va prezenta o inițiativă legislativă privind așa-numitul „al 28-lea regim” pentru companii.

„Este un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa”, a explicat Nicușor Dan.

Acest mecanism ar urma să simplifice procedurile administrative pentru firmele care operează transfrontalier, oferind un cadru juridic uniform la nivel european.

Președintele a menționat că dezbaterea asupra acestui sistem ar trebui să se încheie până la finalul anului 2026.

O altă temă importantă anunțată de Nicușor Dan vizează mecanismul ITS.

„Vom avea o dezbatere pe mecanismul ITS, adică acele certificate pentru emiterea gazului cu efect de seră”, a afirmat acesta.

Discuțiile programate pentru luna iunie vor analiza impactul sistemului asupra industriilor europene și asupra costurilor suportate de companii.

În contextul presiunilor economice globale, liderii europeni au decis includerea unei secțiuni permanente dedicate competitivității în agenda Consiliului European.

„În fiecare din consiliile de până la sfârșitul acestui an o să existe o secțiune de competitivitate, în care să vedem progresele pe care le-am făcut”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a subliniat că această temă este strâns legată de negocierile privind viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028–2034.

Președintele României a evidențiat nemulțumirile exprimate de reprezentanții mediului economic european.

„Reprezentanții mediului economic se plâng pe bună dreptate de faptul că birocrația este mult prea mare”.

Nicușor Dan a atras atenția asupra costurilor administrative ridicate, menționând că sumele alocate de companii pentru conformare depășesc investițiile în cercetare și dezvoltare.

În acest context, Comisia Europeană a prezentat raportul „zece omnibus-uri”, care vizează simplificarea și armonizarea reglementărilor.

Un obiectiv strategic discutat la nivel european este crearea unor companii de dimensiuni suficiente pentru a concura global.

„Principala miză este cum facem să avem companii care să fie suficient de mari într-o competiție globală”, a explicat Nicușor Dan.

Pentru România, această direcție implică atât oportunități, cât și provocări.

„Ne dorim ca astfel de companii să activeze și să dea de lucru în România, dar trebuie să anticipăm că infrastructura pe care o accesează trebuie să fie digitalizată”.

Președintele a subliniat necesitatea accelerării digitalizării administrației publice din România.

„O să fie o competiție internă în care noi trebuie, dacă vrem să atragem tipul acesta de investiții, să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului român”.

Potrivit acestuia, simplificarea procedurilor și digitalizarea serviciilor publice sunt esențiale pentru creșterea atractivității economiei românești.