Anterior, Florin Mitroi declarase că demisionează din cauza obstacolelor administrative și a lipsei de implicare a unor factori decizionali, considerând că nu poate realiza ceea ce și-a propus.
Florin Mitroi rămâne la conducerea CJ Constanța
Mitroi a explicat că decizia de a rămâne în funcție a fost influențată și de discuțiile avute cu premierul Ilie Bolojan, care i-a garantat că proiectele aflate în derulare vor fi duse la bun sfârșit. Printre proiectele menționate se numără construirea Sălii Polivalente, finalizarea Stadionului „Hagi” în care CJ va fi acționar, continuarea autostrăzii Techirghiol – Mangalia, finalizarea Spitalului „Mama și Copilul” și construirea unui pod de 12 kilometri pentru a conecta autostrada cu Ovidiu și Hârșova, în contextul modificării proiectului drumului expres Constanța – Tulcea.
„Astăzi am decis să renunţ la demisie din două motive, pentru constănţeni, pentru liniştea judeţului şi pentru a duce proiectele mai departe. Dar, nu în ultimul rând, dacă aţi observat în declaraţia mea de presă, motivul plecării mele a fost pentru că mă simt îngrădit, lucru pe care l-am spus de la început, când am ajuns să preiau Consiliul Judeţean, că atunci când voi simţi că nu pot face lucruri măreţe pentru constănţeni, voi pleca”, a declarat Florin Mitroi, înaintea începerii unei şedinţe extraordinare a CJ Constanţa.
Mitroi a precizat că toate proiectele au primit garanții directe din partea premierului Bolojan
Mitroi a precizat că toate aceste proiecte au primit garanții directe din partea premierului Bolojan, iar autoritățile caută soluții urgente de finanțare pentru realizarea lor. La sfârșitul săptămânii trecute, Ilie Bolojan, președinte PNL, a vizitat Constanța pentru a discuta cu organizația județeană a liberalilor, în contextul demisiilor recente din conducerea filialei, inclusiv cea a liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă, și a președintelui CJ, Florin Mitroi.
„Astăzi, judeţul Constanţa are garanţia că se va face Sala Polivalentă, Stadionul ‘Hagi’ unde vom intra şi noi acţionari, Consiliul Judeţean, pentru cofinanţare, autostrada Techirghiol – Mangalia, se va finaliza Spitalul ‘Mama şi Copilul’ pentru că el va pleca de pe o axă, va trece pe o altă axă. Căutăm finanţare urgentă pentru podul care traversează de la autostradă spre Ovidiu, Hârşova şi aşa mai departe. De ce? Pentru că se rupe din drumul expres Constanţa – Tulcea pentru că nu există finanţare la momentul ăsta. De ce? În zona Babadag trebuie să se facă un tunel care înseamnă foarte mulţi bani şi se modifică proiectul. Dar până atunci vom face acest pod de 12 kilometri. Pentru tot ce v-am spus eu avem garanţia noi, constănţenii, întâlnindu-mă cu premierul Ilie Bolojan, ne-a asigurat că toate lucrurile astea se vor rezolva pentru judeţul Constanţa”, a mai spus preşedintele CJ.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.