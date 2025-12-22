Anterior, Florin Mitroi declarase că demisionează din cauza obstacolelor administrative și a lipsei de implicare a unor factori decizionali, considerând că nu poate realiza ceea ce și-a propus.

Mitroi a explicat că decizia de a rămâne în funcție a fost influențată și de discuțiile avute cu premierul Ilie Bolojan, care i-a garantat că proiectele aflate în derulare vor fi duse la bun sfârșit. Printre proiectele menționate se numără construirea Sălii Polivalente, finalizarea Stadionului „Hagi” în care CJ va fi acționar, continuarea autostrăzii Techirghiol – Mangalia, finalizarea Spitalului „Mama și Copilul” și construirea unui pod de 12 kilometri pentru a conecta autostrada cu Ovidiu și Hârșova, în contextul modificării proiectului drumului expres Constanța – Tulcea.

„Astăzi am decis să renunţ la demisie din două motive, pentru constănţeni, pentru liniştea judeţului şi pentru a duce proiectele mai departe. Dar, nu în ultimul rând, dacă aţi observat în declaraţia mea de presă, motivul plecării mele a fost pentru că mă simt îngrădit, lucru pe care l-am spus de la început, când am ajuns să preiau Consiliul Judeţean, că atunci când voi simţi că nu pot face lucruri măreţe pentru constănţeni, voi pleca”, a declarat Florin Mitroi, înaintea începerii unei şedinţe extraordinare a CJ Constanţa.

Mitroi a precizat că toate aceste proiecte au primit garanții directe din partea premierului Bolojan, iar autoritățile caută soluții urgente de finanțare pentru realizarea lor. La sfârșitul săptămânii trecute, Ilie Bolojan, președinte PNL, a vizitat Constanța pentru a discuta cu organizația județeană a liberalilor, în contextul demisiilor recente din conducerea filialei, inclusiv cea a liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă, și a președintelui CJ, Florin Mitroi.