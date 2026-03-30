Premierul Ilie Bolojan a anunțat, la Digi24, că săptămâna viitoare va fi prezentat un proiect de lege pentru reforma pensiilor din sistemele de ordine publică și siguranță națională. El a explicat că nu este vorba de tăieri de pensii, ci de creșterea vârstei de pensionare acolo unde aceasta este considerată prea mică. Premierul României a spus că există un acord în coaliție pentru a modifica legea astfel încât oamenii care se pensionează foarte devreme – la 47, 50, 52 sau 53 de ani – să aibă vârsta de pensionare mai mare.

El a menționat că sistemul actual are o problemă mare din cauza lipsei de personal pentru că mulți ies la pensie. Bolojan a explicat că nu mai trebuie să existe pensionări accelerate în masă, cât timp oamenii sunt apți să lucreze. Reforma nu va elimina complet pensionările anticipate, dar acestea vor fi permise doar în situații speciale, de exemplu atunci când condiția fizică impune acest lucru.

El a subliniat că este normal să existe unele derogări pentru cazuri speciale, dar nu este normal să fie permise în mod obișnuit.

„Celelalte pensii nu e vorba de a le tăia, ci de a crește vârsta de pensionare. Și astăzi, de exemplu, am avut o discuție pe tema asta și există un acord al coaliției pentru a lucra la un proiect de lege care să crească vârsta de pensionare în sistemele de ordine publică și siguranță națională, în așa fel încât și aici, unde oamenii se pensionează la 47, 50, 52, 53 de ani, să crească vârsta de pensionare. Să se reducă situațiile în care te poți pensiona accelerat, pentru că nu mai are cine să-i înlocuiască pe cei care ies la pensie, pentru că este anormal să ai sisteme de pensionare accelerate de tipul acesta, cât timp încă ești în deplinătatea facultăților fizice de a genera acea activitate. Sigur, acolo unde e vorba de situații speciale, unde condiția fizică este una obligatorie, vor funcționa anumite derogări, dar nu e normal să existe în masă aceste derogări”, a precizat Bolojan.

Un punct important al anunțului este că reforma va fi făcută rapid. Ilie Bolojan a spus că proiectul de lege este deja în lucru și va fi prezentat foarte curând. El a explicat că prezentarea săptămâna viitoare este necesară, pentru că face parte din angajamentele din pachetul pe administrație și respectă termenele stabilite.

În plus, creșterea vârstei de pensionare în aceste sectoare este necesară din toate punctele de vedere.

Premierul României a confirmat și domeniile care vor fi vizate: proiectul va crește vârsta de pensionare pentru angajații din Ministerul de Interne, SRI și SIE.