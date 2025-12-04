Premierul Ilie Bolojan a mulțumit cancelarului federal Christian Stocker pentru primirea la Viena și a apreciat discuțiile purtate, care reflectă angajamentul ambelor țări de a impulsiona dialogul politico-diplomatic și cooperarea între guverne. De asemenea, el a subliniat că un element central al relațiilor româno-austriece îl constituie colaborarea economică și sectorială dintre cele două state.

”Austria este unul dintre principali investitori străini în România. Firmele cu capital austriac din ţara noastră asigură peste 100.000 de locuri de muncă. Austria este un partener comercial important, volumul schimburilor comerciale bilaterale ridicându-se anul trecut la aproximativ 6 miliarde de euro”, a afirmat şeful Executivului.

Premierul a subliniat că, deși în ultimul deceniu investițiile și schimburile comerciale au înregistrat o creștere de peste 60%, există încă un potențial considerabil de dezvoltare în ambele domenii.

”În acest context voi participa la un dejun de afaceri alături de domnul cancelar federal şi de reprezentanţii mediului de afaceri din România şi Austria. Obiectivul nostru comun este de a identifica noi oportunităţi de investiţii şi cooperare”, a afirmat Bolojan. Premierul a subliniat că sectorul energetic reprezintă un domeniu esenţial al colaborării economice, cu un rol important al companiilor austriece.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că, în discuțiile purtate cu cancelarul federal al Austriei, au fost abordate modalități de îmbunătățire a interconectărilor energetice în regiune, pentru a asigura o piață europeană a energiei mai funcțională și pentru a găsi soluții menite să reducă prețurile ridicate. Șeful Guvernului a apreciat deschiderea autorităților austriece de a colabora în acest sens.

De asemenea, Bolojan a precizat că discuțiile au inclus oportunitățile generate de cooperarea în cadrul strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării, România și Austria fiind inițiatoarele acestei inițiative.

”Mă refer aici la implicarea în eforturile viitoare de reconstrucţie a Ucrainei, unde companiile noastre pot să lucreze împreună şi să folosească potenţianul dunărean. În cadrul discuţiilor de astăzi am exprimat omologului meu aprecierea pentru sprijinul acordat obiectivului României de aderare la OCDE, sprijin pe care contăm în continuare. Salut cooperarea în domeniile educaţiei, culturii, cercetării şi inovării. Avem o mobilitate sporită a studenţilor şi a cadrelor universitare şi rezultate foarte bune în sistemul dual austriac şi formare profesională. Avem deja parteneriate care pot fi extinse pentru a răspunde nevoilor pieţei muncii şi a reduce decalajele de competenţe”, a menţionat premierul României.

Premierul a evidențiat rolul semnificativ al României în protejarea frontierelor externe ale Uniunii Europene și în gestionarea responsabilă a migrației ilegale, inclusiv prin colaborarea cu autoritățile austriece.

”În plan European, am abordat mai multe teme de actualitate. Am discutat despre situaţia de securitate din regiunea noastră a Mării Negre şi respectiv eforturile şi sprijinul nostru comun pentru a se ajunge la o pace justă în Ucraina. Este esenţial ca atât interesele Ucrainei cât şi ale Europei să fie luate în considerare, securitatea noastră fiind strâns legată. Împreună susţinem procesul de extindere al Uniunii şi este important să se facă paşi mai hotărâţi în această direcţie. Mă refer aici la deschiderea efectivă a negocierilor cu Republica Moldova şi la avansarea cu Ucraina şi Balcanii de Vest. Este o investiţie a noastră în securitatea şi prosperitatea regiunii noastre”, a afirmat Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a declarat că discuțiile cu partea austriacă au abordat negocierile în curs pentru viitorul buget al Uniunii Europene. El a subliniat necesitatea unui buget care să asigure finanțare adecvată atât pentru politicile tradiționale, precum cea de coeziune și politica agricolă comună, cât și pentru domenii care sprijină competitivitatea și dezvoltarea durabilă a statelor membre.

”Am lăsat la sfârşit un subiect important pentru mine, comunitatea românească din Austria, a doua cea mai mare comunitate de cetăţeni străind din această ţară. Românii din Austria reprezintă liantul relaţiilor noastre. Vom continua să lucrăm împreună pentru a pune în valoare potenţialul acestei comunităţi şi pentru a veni în întâmpinarea aşteptărilor lor. Am exprimat susţinerea pentru dezvoltarea diferitelor formate educaţionale, care să asigure accesul la învăţământ în limba maternă pentru noua generaţie de români din afara ţării şi am salutat sprijinul autorităţilor austriece” a arătat premierul Bolojan.

Premierul a menționat că discuțiile au inclus și modalități de consolidare a colaborării între instituțiile din domeniul afacerilor sociale. La finalul întrevederii, Bolojan a mulțumit cancelarului pentru primire și a transmis invitația de a continua dialogul anul viitor, la București.