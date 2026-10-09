Premieră în București pentru locatarii care stau în blocuri fără lift. Rareș Hopincă: Urmează să construim programul local pentru instalarea de lifturi

Primul lift exterior realizat în cadrul programului „Lift pentru viață” din Capitală va fi construit la un bloc din Sectorul 2 al Bucureștiului, situat pe strada Maior Coravu nr. 33. Primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, a anunțat că administrația locală a emis autorizația de construire în baza legii care permite instalarea unor astfel de soluții pentru clădirile care nu au fost prevăzute cu lift.

Potrivit informațiilor transmise de edil pe Facebook, Sectorul 2 este prima administrație din România care emite o autorizație de construire în baza Legii „Lift pentru viață”. Hopincă i-a mulțumit colegului său, Robert Cazanciuc, atât pentru adoptarea legii, cât și pentru facilitarea instalării primului lift exterior în sector.

Liftul va fi construit la blocul P3a-P3b, de pe strada Maior Coravu nr. 33. Imobilul are parter și patru etaje și nu a fost prevăzut cu lift în momentul construirii.

Primarul Sectorului 2 a subliniat importanța proiectului pentru persoanele care întâmpină dificultăți în deplasare, în special pentru vârstnici, persoanele cu dizabilități și cele cu mobilitate redusă.

Instalarea unui lift poate schimba semnificativ viața de zi cu zi a locatarilor care nu pot coborî sau urca scările fără ajutor. Aceștia ar putea să iasă singuri din locuință, să ajungă la medic, să meargă la cumpărături și să își viziteze familia, fără să depindă de alte persoane pentru activitățile obișnuite.

„Sectorul 2 este prima administrație din România care emite o autorizație de construire în baza Legii „Lift pentru viață”. Pentru un om care nu poate coborî patru etaje, un lift înseamnă libertate. Îi mulțumesc colegului meu, Robert Cazanciuc, atât pentru adoptarea legii, cât și pentru facilitarea instalării primului lift exterior în Sectorul 2. Acesta va fi construit la blocul P3a–P3b din Strada Maior Coravu nr. 33, un imobil cu parter și patru etaje care nu a fost prevăzut cu lift atunci când a fost construit”, a scris edilul pe Facebook.

Administrația locală nu intenționează să se limiteze la acest prim proiect. Potrivit lui Rareș Hopincă, următorul pas este elaborarea unui program local pentru instalarea lifturilor și stabilirea unui mecanism de finanțare a lucrărilor.

Soluțiile vor fi adaptate în funcție de caracteristicile fiecărei clădiri. Pe lângă lifturile exterioare, intervențiile ar putea include platforme elevatoare, rampe sau alte sisteme de accesibilizare.

Obiectivul administrației este identificarea unor soluții tehnice și financiare care să permită intervenții la cât mai multe blocuri construite fără lift. Aceste clădiri pot afecta calitatea vieții persoanelor în vârstă, a părinților cu copii mici și a celor cu mobilitate redusă.

„Pare o investiție simplă. Dar pentru un om în vârstă, pentru o persoană cu dizabilități sau cu mobilitate redusă, poate schimba complet viața de zi cu zi. Înseamnă să poată ieși singur din casă. Să ajungă la medic. Să meargă la cumpărături. Să-și vadă familia. Să nu mai depindă de altcineva pentru lucrurile firești. De aceea, nu vrem să ne oprim aici. Urmează să construim programul local pentru instalarea de lifturi și mecanismul de finanțare pentru lucrări. În funcție de fiecare clădire, acestea pot fi lifturi exterioare, platforme elevatoare, rampe sau alte soluții de accesibilizare”, a mai scris acesta.

Primarul Sectorului 2 a anunțat că va merge în teren pentru a prezenta concret modul în care va fi realizat primul proiect „Lift pentru viață” din sector.

Inițiativa urmărește să îmbunătățească accesul în clădirile de locuințe care nu dispun de lift și să reducă dificultățile întâmpinate de persoanele care nu se pot deplasa cu ușurință pe scări.

„Obiectivul este să găsim soluții financiare și tehnice pentru cât mai multe din blocurile care au fost construite fără lift și care astăzi afectează calitatea vieții pentru seniori, pentru părinții cu copii mici sau pentru persoanele cu mobilitate redusă. Un sector care funcționează trebuie să funcționeze pentru toți. Curând mergem pe teren și vă arăt concret cum va fi realizat primul „Lift pentru viață” din Sectorul 2”, a conchis Rareș Hopincă.

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