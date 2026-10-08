Popeyes deschide un nou restaurant în România. Compania vrea să ajungă în toate orașele importante

Lanțul american de restaurante fast-food Popeyes își continuă extinderea în România și anunță deschiderea primei unități din Galați, în octombrie 2026. Orașul devine a cincea piață locală în care compania intră în acest an. Rețeaua numără în prezent 24 de restaurante în România, iar operatorul Rex Concepts are în plan noi deschideri în regiune.

Popeyes va inaugura în luna octombrie primul restaurant din Galați, continuând strategia de extindere pe piața românească, după ce, de la începutul anului 2026, a deschis unități în alte patru orașe din țară.

Galați devine astfel al cincilea oraș în care lanțul american își dezvoltă rețeaua în acest an, după Suceava, Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Timișoara.

Jakub Aleksandrowicz, director de marketing Popeyes pentru Europa Centrală și de Est, a explicat că inaugurarea restaurantului din Galați face parte dintr-un program mai amplu de dezvoltare, prin care compania urmărește să își consolideze prezența în principalele orașe din România.

„Expansiunea Popeyes în țară face parte dintr-un plan mai ambițios al companiei de a se extinde în mai multe zone și orașe din România. Inaugurarea primului restaurant Popeyes din Galați reprezintă un pas esențial în planul nostru de extindere pentru 2026 în România. În această etapă, atenția se îndreaptă către deschiderea unității de aici, unde suntem convinși că locuitorii vor descoperi și se vor bucura de gustul autentic al puiului pregătit în stil Louisiana, așa cum s-a întâmplat deja în București, Pitești, Craiova, Buzău, Ploiești, Brașov, Iași, Cluj-Napoca, Sibiu, Constanța, Oradea, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara”, declară Jakub Aleksandrowicz, Director de Marketing Popeyes Europa Centrală și de Est.

Popeyes operează în prezent 24 de restaurante pe piața românească, la patru ani de la intrarea în țară, cele mai multe unități fiind concentrate în București, unde compania deține opt locații, scrie profit.ro.

Rețeaua mai cuprinde câte două restaurante în Iași, Constanța și Cluj-Napoca, precum și câte o unitate în Pitești, Craiova, Buzău, Ploiești, Brașov, Sibiu, Oradea, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara.

Strategia de dezvoltare pentru 2026 urmărește extinderea prezenței Popeyes în marile centre urbane ale României. Compania intenționează să ajungă în fiecare oraș important din țară, prin deschiderea unor noi restaurante care să comercializeze produsele sale pe bază de pui, preparate în stil Louisiana.

La nivel internațional, Popeyes se numără printre marile lanțuri de restaurante fast-food specializate în preparate din carne de pui. Brandul și-a extins activitatea pe mai multe piețe, iar rețeaua globală a ajuns la aproximativ 4.800 de restaurante.

Rex Concepts, compania poloneză care deține drepturile exclusive de franciză principală pentru Burger King și Popeyes în Polonia, România și Cehia, își continuă dezvoltarea regională după debutul pe Bursa de Valori de la Varșovia.

La momentul listării, operatorul a fost evaluat la 1,3 miliarde de zloți, echivalentul a aproximativ 315,3 milioane de euro. Operațiunea a reprezentat a șasea listare a unei companii poloneze de la începutul anului.

Pentru 2026, Rex Concepts și-a stabilit obiectivul de a inaugura aproximativ 70 de restaurante noi pe cele trei piețe în care activează. În anii următori, compania intenționează să accelereze dezvoltarea rețelei, cu un ritm anual de peste 80 de deschideri.

Planul de expansiune prevede atingerea unui portofoliu de aproximativ 850 de restaurante până în 2032, prin dezvoltarea operațiunilor din Polonia, România și Cehia.

Rex Concepts a inaugurat 59 de restaurante în cursul anului 2025, dintre care 20 pe piața românească, potrivit datelor privind dezvoltarea rețelei în cele trei țări.

La sfârșitul lunii decembrie 2025, compania opera direct 159 de restaurante, după extinderea activității în cursul anului.

Separat de unitățile administrate direct, rețeaua Burger King includea alte 96 de restaurante operate de subfrancizați independenți.

Dintre acestea, cinci funcționau în baza unor contracte de subfranciză încheiate cu Rex Concepts, în timp ce celelalte 91 de restaurante erau administrate în baza acordurilor semnate cu Burger King Europe GmbH.

Rex Concepts a raportat pentru anul 2025 venituri totale de 594,6 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 140,2 milioane de euro, după o creștere de aproape 66% comparativ cu exercițiul financiar precedent.

Profitul înainte de impozitare a înregistrat, de asemenea, o majorare semnificativă. Indicatorul a ajuns la 20,05 milioane de zloți, aproximativ 4,7 milioane de euro, față de 7,7 milioane de zloți în 2024. Astfel, profitul înainte de taxe a fost de aproximativ 2,6 ori mai mare decât în anul anterior.

Pe piața românească, veniturile operatorului au avansat cu 59%, de la 137,53 milioane de zloți în 2024 la 218,98 milioane de zloți în 2025. Valoarea raportată pentru anul trecut reprezintă aproximativ 51,6 milioane de euro.

Rex Concepts a înregistrat creșteri ale veniturilor și pe celelalte două piețe în care operează restaurante Burger King și Popeyes, potrivit rezultatelor financiare aferente anului 2025.

În Polonia, veniturile au ajuns la 243,7 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 57,4 milioane de euro. Comparativ cu 2024, compania a consemnat un avans de aproape 65%.

În Cehia, operatorul a raportat venituri de 131,8 milioane de zloți, după o creștere anuală de 81%.

Rex Concepts a fost înființată în 2022 de foști manageri ai grupului AmRest, companie cu activități în industria restaurantelor. Operatorul este deținut integral de Rex Invest CEE, societate înregistrată în Luxemburg.

Controlul indirect asupra Rex Concepts este exercitat de fondul de investiții McWin Capital Partners, care administrează active de aproximativ un miliard de euro în sectorul restaurantelor.

McWin Capital Partners a fost fondat în 2021 de antreprenorii Steven K. Winegar și Henry McGovern, ambii cu experiență în dezvoltarea unor afaceri internaționale din industria ospitalității.

Steven K. Winegar este fondatorul Restauravia Grupo Empresarial, în timp ce Henry McGovern a fondat AmRest.

Pentru pregătirea și derularea procesului de listare pe Bursa de Valori de la Varșovia, Rex Concepts a apelat la serviciile a două instituții financiare specializate în operațiuni pe piața de capital.

Compania a desemnat WOOD & Company Financial Services și Pekao Investment Banking în calitate de coordonatori globali comuni și joint bookrunners pentru oferta publică inițială. Acestea au avut rolul de a coordona procesul de ofertare și plasarea acțiunilor către investitori.