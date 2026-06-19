PNL schimbă regulile înainte de Congres. Se deschide lupta pentru șefia partidului
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea - Ilie Bolojan, PNL
Partidul Național Liberal a decis convocarea Congresului Extraordinar pentru 21 iunie, la București, și a deschis oficial depunerea moțiunilor pentru alegerea noii conduceri. Totodată, liberalii au aprobat o serie de modificări importante ale Statutului, care vizează restructurarea conducerii partidului și schimbarea procedurilor interne.
PNL convoacă Congresul Extraordinar pentru alegerea noii conduceri
Consiliul Național Extraordinar al PNL, reunit vineri în format fizic și online, a aprobat organizarea Congresului Extraordinar al partidului pe 21 iunie 2026, la Romexpo, în București.
„Consiliul Naţional Extraordinar al Partidului Naţional Liberal, întrunit vineri seară în format mixt, fizic şi online, a decis să aprobe convocarea Congresului Extraordinar al PNL pe data de 21 iunie 2026, în Bucureşti, la Romexpo. Decizia convocării Congresului Extraordinar a fost luată cu 85% dintre voturile exprimate, respectiv cu voturile a 566 de reprezentanţi liberali în Consiliul Naţional Extraordinar, în timp ce 97 de reprezentanţi ai partidului în Consiliul Naţional Extraordinar s-au opus, iar 19 s-au abţinut de la vot”, a transmis PNL într-un comunicat.
Tot în cadrul ședinței, conducerea partidului a anunțat deschiderea perioadei de depunere a moțiunilor pentru funcția de președinte al PNL. Termenul-limită este z
Liberalii schimbă Statutul partidului
Consiliul Național Extraordinar a aprobat și modificarea Statutului PNL, decizia fiind adoptată cu 551 de voturi pentru, 128 împotrivă și 3 abțineri.
Printre cele mai importante schimbări se numără desființarea Biroului Executiv (BEX), structură care va fi înlocuită de Biroul Permanent Național, revenirea la alegerea conducerii pe bază de moțiuni și reducerea numărului de prim-vicepreședinți.
Potrivit formațiunii, principalele modificări sunt:
- înființarea Biroului Permanent Național ca principală structură de conducere și desființarea Biroului Executiv;
- revenirea la alegerea conducerii partidului prin moțiuni;
- reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur;
- înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii, care va soluționa litigiile rezultate din sancționarea membrilor de partid;
- clarificarea procedurilor privind aplicarea sancțiunilor disciplinare.
2.500 de delegați vor participa la Congres
Liberalii au stabilit și norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar.
„Consiliul Naţional Extraordinar a decis că norma de reprezentare pentru Congresul Extraordinar din 21 iunie 2026 este de 2.500 de delegaţi”, mai arată comunicatul PNL.
Formațiunea precizează că procesul de depunere a moțiunilor este deja deschis.
„S-a declarat deschisă depunerea de moţiuni pentru Congresul Extraordinar al PNL, cu termen-limită de depunere ziua de 20 iunie 2026, ora 17.00”, au transmis reprezentanții partidului.
Congresul din 21 iunie va decide noua conducere a Partidului Național Liberal și va oficializa modificările de statut aprobate de Consiliul Național Extraordinar.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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