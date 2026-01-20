Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a spus că suma de un miliard de dolari pe care România ar trebui să o plătească pentru a obține un loc permanent în așa-numitul Consiliu al Păcii al lui Donald Trump este foarte mare. El a subliniat că o astfel de decizie este una strategică, ține de politica externă și trebuie luată în cadrul CSAT.

Nazare a explicat că acest subiect va fi discutat în CSAT, unde se iau astfel de decizii importante. El a precizat că, dacă va avea loc această discuție, suma va fi analizată în contextul elaborării bugetului, reiterând că un miliard de dolari reprezintă o cheltuială semnificativă.

„Această decizie este una strategică, de politică externă, e foarte importantă şi se va discuta în forul în care aceste decizii se iau. Evident că o sumă de un miliard de dolari este o sumă importantă, dar, repet, deciziile în privinţa acestor lucruri se iau în CSAT. În situaţia în care această discuţie, şi sunt convins că această discuţie va avea loc în CSAT, vom evalua acest lucru, suntem în procesul de elaborare a bugetului, evident că e o sumă importantă”, a afirmat Nazare, marţi, într-o conferinţă de presă.

Administrația Prezidențială a confirmat că România a primit oficial o invitație de a intra în „Consiliul pentru Pace” legat de Ucraina. Invitația a venit printr-o scrisoare trimisă de președintele SUA, Donald Trump, către președintele României, Nicușor Dan.

Potrivit unui fragment din scrisoare, Donald Trump a spus că acest Consiliu pentru Pace este unul special, fără precedent, și a invitat România să participe ca stat membru fondator. El a explicat că România ar urma să adere la carta Consiliului pentru Pace și că fiecare stat membru poate desemna un reprezentant care să participe la întâlniri în numele său.

În scrisoare se mai preciza că planul general și carta Consiliului pentru Pace au fost trimise alături de invitație și sunt deschise pentru semnare și ratificare.

Scrisoarea a fost trimisă sâmbătă. Surse citate de Financial Times au arătat că oficialii americani au propus extinderea acestui „Consiliu pentru Pace”, inițial creat pentru situația din Gaza, și pentru alte zone afectate de conflicte, precum Ucraina și Venezuela.

Deși nu sunt multe informații despre modul exact în care ar funcționa un astfel de Consiliu pentru Ucraina, surse apropiate inițiativei au spus că administrația de la Washington îl vede ca pe un mecanism neoficial, alternativ ONU, pentru gestionarea unor conflicte internaționale.