Potrivit analizei Bitget, prima platformă de schimb universal din lume, Bitcoin s-a apropiat temporar de pragul de 100.000 de dolari, în timp ce Ethereum a coborât la aproximativ 3.900 de dolari, semnalând o încetinire a entuziasmului legat de reducerile de dobândă așteptate de la Rezerva Federală a SUA.

Specialiștii consideră actuala corecție o etapă firească de reducere a riscurilor și de pregătire pentru un nou ciclu de creștere, mai sustenabil și sprijinit de investitori instituționali. Aceștia estimează un nou impuls ascendent în trimestrul IV 2025.

Tendințele actuale sunt determinate de trei factori majori:

Războaiele comerciale dintre SUA și China, care sporesc aversiunea față de risc și volatilitatea pieței;

Blocajul guvernamental din SUA , ce întârzie deciziile Comisiei pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) privind cele 16 ETF-uri pe altcoin-uri;

Politica monetară a Rezervei Federale, unde încetinirea reducerilor de dobândă limitează lichiditatea, dar o relaxare de 25 puncte de bază ar putea susține revenirea pieței.

Bitget subliniază că, deși amânările SEC blochează temporar miliarde de dolari în capital instituțional, infrastructura pentru lansarea rapidă a ETF-urilor este deja pregătită, iar aprobările ar putea apărea odată cu reluarea activităților de reglementare.

Pe termen scurt, Bitcoin continuă să testeze suportul de 100.000 de dolari, menținând volatilitatea ridicată. Cu toate acestea, analiștii estimează că, până la sfârșitul anului, piața va fi susținută de factori cheie precum:

Aprobările SEC pentru ETF-urile pe altcoin-uri ,

Upgrade-ul Ethereum „Fusaka” , care va îmbunătăți scalabilitatea rețelei,

Clarificările legislative din SUA, odată cu o posibilă schimbare administrativă.

Previziunile Bitget arată o potențială creștere a Bitcoin până la intervalul 120.000 – 140.000 de dolari până în decembrie 2025, în timp ce Ethereum ar putea atinge 5.000 – 6.000 de dolari, datorită expansiunii ecosistemului DeFi și creșterii cererii pentru staking.

Rotația capitalului ar putea genera câștiguri semnificative pentru altcoin-uri precum Solana, Cardano și Chainlink, unele proiecte cu utilitate reală având potențial de creștere de până la 10 ori. În același timp, sectorul DeFi se consolidează, cu burse descentralizate precum Aster, care au depășit deja 10 miliarde de dolari în tranzacții.

Analiștii Bitget cred că actualul ciclu bullish este departe de final. Fluxurile instituționale și efectele post-halving ar putea extinde tendința ascendentă până în 2026, marcând o etapă de maturizare și stabilitate a pieței cripto.

Până la sfârșitul lui 2025, capitalizarea totală a pieței ar putea depăși 4,5 trilioane de dolari, consolidând poziția activelor digitale ca piloni centrali ai noii economii globale.