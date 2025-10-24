Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat grațierea fondatorului și fostului director executiv al Binance, Changpeng Zhao, cunoscut drept CZ, decizia având un impact imediat asupra pieței criptomonedelor.

Gestul vine după ce Zhao fusese urmărit penal de administrația Biden, acuzată acum de „război împotriva criptomonedelor” de către noua administrație republicană.

Potrivit unui comunicat transmis de Casa Albă, secretarul de presă Karoline Leavitt a afirmat că Zhao a fost ținta unei campanii nedrepte orchestrate de administrația anterioară și că decizia președintelui Trump reprezintă o reparație simbolică pentru un antreprenor care a contribuit la dezvoltarea tehnologiilor blockchain.

În declarația oficială, Casa Albă a precizat că măsura de grațiere reflectă „recunoașterea contribuțiilor inovatoare aduse industriei blockchain și a cooperării cu autoritățile americane”.

Surse apropiate administrației Trump au subliniat că liderul de la Casa Albă a considerat că Zhao a fost „persecutat politic” și că a dorit să transmită un semnal de sprijin pentru industria cripto, una considerată esențială pentru competitivitatea SUA.

Deși grațierea nu anulează pedeapsa deja executată, aceasta îi permite lui Changpeng Zhao să revină în activitățile de afaceri și să ocupe funcții de conducere în domeniul cripto, de care fusese temporar interzis.

Actualul CEO al Binance, Richard Teng, a declarat pe platforma X că vestea grațierii lui CZ reprezintă un moment de reflecție pentru întreaga industrie, subliniind că fondatorul Binance a crezut întotdeauna în „puterea criptomonedelor de a emancipa utilizatorii”.

„Vestea spectaculoasă a grațierii lui CZ este un moment de reflecție – nu doar asupra călătoriei sale individuale – ci și asupra progresului înregistrat în industria cripto. Credința lui CZ în puterea criptomonedelor și în emanciparea utilizatorilor a pus bazele a ceea ce există astăzi”, a spus CEO-ul Binance.

La rândul său, compania Binance a transmis că rămâne concentrată pe construirea unei platforme sigure, transparente și centrate pe utilizator, cu scopul de a reduce comisioanele și de a crește accesul publicului la sistemul financiar global.

„Viziunea CZ nu numai că a transformat Binance în cea mai mare bursă de criptomonede din lume, dar a și modelat mișcarea cripto la scară largă. Binance rămâne concentrată pe construirea unei platforme sigure, transparente și care pune utilizatorul pe primul loc, care reduce comisioanele și crește accesul la sistemul financiar pentru toți”, se arată în mesajul oficial transmis de companie.

Într-o reacție publicată tot pe X, Changpeng Zhao a afirmat că este profund recunoscător pentru grațiere și că intenționează să contribuie la transformarea Americii în „capitala globală a cripto”.

El a adăugat că, deși perioada detenției a fost una dificilă, nu i-a afectat relațiile profesionale și că a simțit permanent sprijinul familiei și al comunității.

„Sunt profund recunoscător pentru grațiere. Voi face tot ce pot pentru a ajuta America să devină capitala globală a cripto și pentru a promova web3 la nivel mondial. (…) Cred că am fost întotdeauna norocos. A fost extrem de dureros, dar nu m-a doborât. Reputația mea a fost pătată o vreme, dar a rămas puternică. Nimeni, nicio persoană, nu a încetat să mai facă afaceri cu mine. Familia, prietenii și comunitatea m-au susținut. Nu am fost niciodată singur. Vă mulțumesc pentru sprijin!”, a afirmat Changpeng Zhao în mai multe postări pe contul său de X.

Deeply grateful for today’s pardon and to President Trump for upholding America’s commitment to fairness, innovation, and justice.

🙏🙏🙏🙏 Will do everything we can to help make America the Capital of Crypto and advance web3 worldwide. (Still in flight, more posts to come.)… — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 23, 2025

Thank you for the nice comments! Overall, I think I have always been lucky. It (the process) was extremely painful, but it didn’t break me. My official record was tarnished for a bit, but my reputation held strong. No one, not a single person, stopped doing business with me.… pic.twitter.com/CBTy7BIQiN — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 24, 2025

După anunțul grațierii, piața cripto a reacționat pozitiv. Bitcoin, Ethereum și Solana au crescut cu 1,6% în ultimele 24 de ore, în timp ce tokenul BNB, asociat Binance, a înregistrat un avans de 2,5%, ajungând la 1.130 de dolari.

În 2025, BNB are deja o apreciere de peste 60%, ceea ce confirmă revenirea încrederii investitorilor după o perioadă de incertitudine juridică pentru gigantul cripto.