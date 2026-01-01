Permis de conducere, regulă nouă pentru 2026. Unul dintre cele mai discutate elemente ale noii legislații este eliminarea obligativității susținerii probe teoretice („sala”) pentru persoanele care deja dețin anumite categorii de permis și trec la altele similare.

Astfel, candidații care au deja un permis valabil pentru o categorie și solicită trecerea la o altă categorie corespunzătoare vor putea fi scutiți de examenul teoretic, fiind necesară doar susținerea probei practice, în funcție de caz.

Una dintre derogările prevăzute se referă la deținătorii permisului de conducere categoria B1. În situația în care permisul B1 a fost obținut la vârsta de 16 sau 17 ani, iar titularul a acumulat cel puțin un an de experiență în conducerea vehiculelor din această categorie, acesta nu va mai fi obligat să susțină proba teoretică pentru obținerea permisului categoria B.

Totodată, Legea nr. 240/2025 introduce facilități și pentru conducătorii de motociclete. Astfel, persoanele care dețin permis categoria A1 și solicită acordarea categoriilor A2 sau A sunt scutite de proba teoretică, cu condiția existenței unei experiențe minime de doi ani. Pentru accesul la categoria A2 este necesară o experiență de cel puțin doi ani pe motociclete din categoria A1, iar pentru categoria A este obligatorie o experiență de minimum doi ani pe motociclete din categoria A2.

În plus, actul normativ stabilește că persoanele care dețin permis categoria B la momentul intrării în vigoare a legii și pot dovedi absolvirea cursurilor teoretice și practice aferente categoriei A vor putea obține permisul A sau A2 fără susținerea probei teoretice. În aceste cazuri, va fi obligatorie doar promovarea probei practice, precum și respectarea celorlalte condiții prevăzute de lege.

Această modificare a fost promovată ca o măsură de reducere a timpului de așteptare și de eficientizare a procesului de obținere a permisului de conducere, fără a afecta siguranța în trafic, potrivit celor care au susținut proiectul în Parlament.

Totodată, noile reguli includ posibilitatea ca examenul teoretic să fie susținut în orice localitate din țară, nu doar în județul de domiciliu al candidatului. Această schimbare vine în contextul în care centrul de examinare unde un candidat poate susține „sala” nu mai este limitat administrativ, ceea ce reduce timpii de așteptare și oferă mai multă flexibilitate în programare.

Legea actualizează şi alte prevederi din cadrul Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, iar unii candidați pot beneficia de derogări de la cerința probelor teoretice în baza permisului deja deținut sau a experienței anterioare.

Noile reglementări legislative completează Codul Rutier și urmăresc să ajusteze procedurile la realitățile actuale privind pregătirea și certificarea viitorilor conducători auto, în același timp facilitând accesul la permisul de conducere pentru anumite categorii de solicitanți.

Legea stabilește, de asemenea, că în termen de 60 de zile de la data intrării sale în vigoare, Ministerul Afacerilor Interne va modifica și completa Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere. Aceste modificări vor fi realizate prin ordin de ministru, în vederea alinierii procedurilor administrative la noile dispoziții legale.

Noile reguli se vor aplica tuturor cererilor depuse după data de 27 decembrie 2025 și vizează exclusiv situațiile prevăzute în mod expres de lege. Procedura de obținere a permisului de conducere pentru persoanele aflate la prima examinare nu este afectată de aceste modificări.

Candidații vor trebui să prezinte documentele care atestă dreptul de a beneficia de aceste facilități, iar înscrierea la examen se va face conform procedurilor stabilite prin reglementările interne ale Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări. Proba practică rămâne obligatorie în toate situațiile prevăzute de lege.