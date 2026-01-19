În prezent, indemnizația pentru însoțitor este de 2.025 de lei pe lună, calculată la un salariu minim brut de 4.050 de lei. Din 1 iulie 2026, odată cu creșterea salariului minim brut la 4.325 de lei, indemnizația va crește automat cu 137,5 lei, ajungând la 2.162,5 lei lunar.

Acești bani se acordă în plus față de pensia de invaliditate și sunt destinați persoanelor care au afecțiuni grave și au nevoie permanentă de sprijin în activitățile de zi cu zi. Indemnizația este pentru situațiile în care capacitatea de autoservire este afectată, iar sprijinul unui însoțitor devine necesar, potrivit Ziarul de Iași.

Potrivit Legii nr. 360/2023, articolul 67, cuantumul indemnizației pentru însoțitor este de 50% din salariul minim brut pe economie. Această regulă face ca suma să se modifice automat atunci când salariul minim crește. Indemnizația este suportată din bugetul de stat.

Legea prevede că indemnizația se acordă inclusiv după ce pensionarul ajunge la vârsta standard de pensionare și trece la pensia pentru limită de vârstă. Astfel, pensionarii cu gradul I de invaliditate nu pierd acest drept, indiferent dacă aleg să rămână cu pensia de invaliditate, atunci când aceasta este mai mare, sau trec la pensia pentru limită de vârstă.

Legea mai stabilește că pensionarii de invaliditate sunt supuși periodic revizuirii medicale, pentru a se decide menținerea, modificarea sau încetarea dreptului la pensie de invaliditate. Neprezentarea la revizuire, din motive imputabile pensionarului, poate duce la suspendarea plății pensiei.

Această procedură este folosită pentru a verifica în timp situația medicală și pentru a stabili dacă persoana își păstrează în continuare încadrarea în gradul de invaliditate și drepturile asociate.

Datele arată că în noiembrie anul trecut, 45.995 de persoane din România beneficiau de pensie pentru gradul I de invaliditate. Indemnizațiile de însoțitor pentru această categorie au însemnat un efort lunar de aproximativ 93,14 milioane lei din bugetul statului.

În a doua jumătate a acestui an, suma totală ar urma să urce la 99,46 milioane lei lunar, adică cu 6,32 milioane lei mai mult. Totuși, valoarea finală depinde și de numărul beneficiarilor, care poate crește sau scădea, iar totalul se ajustează în consecință.

În județul Iași sunt în plată 1.392 de pensionari, iar dintre aceștia, 653 primesc indemnizație de însoțitor. Directoarea Casei Județene de Pensii Iași, Maria Andronache, a explicat că restul probabil au asistent personal prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Iași.