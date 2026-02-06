Raportul Avocatului Poporului de anul trecut spune că la Casa de Pensii au fost găsite probleme serioase. Din cauza acestor probleme, unii pensionari pierd bani și timp. Instituția a confirmat că neregulile sunt aceleași despre care a scris și Newsweek România.

Sursa citată arată în continuare problemele descoperite anul trecut la Casa de Pensii. Raportul vorbește pe larg despre sistemul de pensii și explică faptul că unii pensionari nu au primit toate drepturile care li se cuvin. Avocatul Poporului a spus că instituția nu rezolvă cererile pensionarilor la timp, îi trimite de la un ghișeu la altul și uneori le calculează greșit pensia.

Într-un articol anterior au fost prezentate cazuri în care Casa de Pensii a fost obligată să recalculeze pensii, iar într-o situație pensia a ajuns la 8.000 de lei. În același raport se mai arată că instituția nu răspunde la cererile de recalculare ale pensionarilor.

Avocatul Poporului a explicat că o pensionară din județul Ilfov s-a plâns că pensia ei anticipată nu fusese actualizată și transformată în pensie pentru limită de vârstă. După reclamație, instituția a cerut explicații de la Casa Județeană de Pensii Ilfov. Aceasta a răspuns că urma să emită o nouă decizie cu pensia recalculată.

După ce a analizat răspunsul, Avocatul Poporului a spus că soluția oferită de Casa de Pensii nu era clară și sigură, deoarece instituția a făcut doar promisiuni și nu a precizat în cât timp va emite decizia.

„O pensionară domiciliată în județul Ilfov, s-a plâns instituției Avocatul Poporului că nu i-a fost actualizată pensia anticipată în sensul transformării în pensie de limită de vârstă. În considerarea celor reclamate, Avocatul Poporului s-a adresat conducerii Casei Județene de Pensii Ilfov, care ne-a răspuns că urmează să emită o nouă decizie cu drepturile recalculate. Analizând răspunsul autorității, am apreciat că soluția adoptată de Casa Județeană de Pensii Ilfov în acest caz este afectată de nepredictibilitate, instituția publică limitându-se la simple susțineri (promisiuni), fără a indica niciun interval de timp în care se va emite decizia”, arată Avocatul Poporului.

Instituția a arătat un lucru semnalat și de Newsweek: Casa de Pensii oferă termene pe care nu le respectă atunci când rezolvă cererile pensionarilor sau, în unele cazuri, nu oferă niciun termen. Avocatul Poporului a constatat că această situație nu este una izolată.

Avocatul Poporului a explicat că, deoarece răspunsul primit de la Casa de Pensii Ilfov nu a fost un caz unic, instituția a cerut explicații de la forul superior și a deschis o anchetă la Casa Națională de Pensii Publice. În timpul anchetei, la care a participat și conducerea Casei de Pensii, Avocatul Poporului a atras atenția că răspunsurile fără termene clare încalcă regulile europene ale bunei administrări.

De asemenea, s-a arătat că această practică creează nesiguranță în relația dintre instituții și pensionari și face ca dreptul la pensie să fie imprevizibil, afectând direct nivelul de trai al acestora.

Raportul mai menționează că a fost nevoie de intervenția Avocatului Poporului pentru a grăbi soluționarea dosarului de pensie menționat. În cele din urmă, pensionarul a primit decizia de trecere la pensia pentru limită de vârstă.

De asemenea, se precizează că pensionarii pot trimite petiții către Avocatul Poporului în legătură cu problemele legate de pensie.

„Întrucât răspunsul Casei de Pensii Ilfov nu era singular, ne-am adresat entității superioare, efectuând o anchetă la Casa Națională de Pensii Publice. În cadrul anchetei, la care a participat conducerea Casei de Pensii, am subliniat faptul că, prin transmiterea răspunsului în care nu se indică vreun termen se încalcă principiul european al bunei administrări și se induce incertitudine în raporturile juridice dintre autoritate și beneficiarii dreptului, exercitarea dreptului la pensie fiind afectată de nepredictibilitate, ceea ce vulnerabilizează pensionarii, al căror nivel de trai depinde direct de aceste drepturi”, arată Avocatul Poporului.

Din raport reiese și de ce unele pensii sunt recalculate cu întârziere: programul informatic al Casei de Pensii nu funcționează cum trebuie. Informația este importantă, pentru că în ultima perioadă instituția a spus că sistemul ar funcționa normal.

Raportul arată că un pensionar a reclamat că i s-au stabilit foarte târziu drepturile de pensie. El a spus că a depus cererea pentru pensie la limită de vârstă, dar nu a primit răspuns în termenul legal de la Casa Județeană de Pensii Constanța. Avocatul Poporului a cerut explicații, iar instituția a transmis că dosarul nu a putut fi procesat din cauza faptului că aplicația informatică nu funcționa.

Se mai arată că cererea pensionarului a fost rezolvată abia după intervenția Avocatului Poporului.