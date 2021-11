Anunțul zilei despre pensii a venit de la fostul ministru al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Cristian Ghinea. Acesta a vorbit despre rolul jucat de PNRR, dar mai ales despre ce se va întâmpla cu sistemul de pensii. Useristul a susținut, pentru Profit News că ar trebui crescută contribuţia la Pilonul ll de pensii, informează news.ro.

El a arătat că până anul viitor ar trebui să avem o nouă lege a pensiilor, iar indexarea pensiilor va trebui să ţină cont de evoluţia economiei şi să fie predictibilă.

”Fiecare pensionar român va putea să ştie la nivel de lege că pensia sa creşte în fiecare an cu o formulă care va lua în calcul inflaţia, creşterea economică şi alţi factori statistici. Trebuie doar să fie predictibil”, a arătat fostul ministru.

În opinia sa, legea trebuie să fie gata până anul viitor. În cazul în care acest lucru nu se va petrece atunci el a avertizat că se blochează PNRR.

„Posibilitatea creşterii voluntare a vârstei de pensionare, să stimulăm oamenii să muncească mai mult, nu e obligatoriu, acesta a fost un punct de skandenberg cu Comisia Europeană. Spania a acceptat creşterea vârstei de pensionare. Noi am negociat dur cu Comisia Europeană, am spus, domnule, asta nu se poate. Asta a fost o victorie pe care am obţinut-o noi.”, a comentat Ghinea.

Detalii date de Cristian Ghinea despre pensii

În ceea ce privește pensiile, useristul a susținut că PNRR nu este atât de radical pe cât l-ar fi vrut.

”Însă nu puteam să pun în PNRR cea mai radicală formulă, pentru că trebuia să fie realist. Nu mai creăm alte pensii speciale. Mi-a fost frică să pun nişte categorii acolo pentru că după aia se bloca în Parlament şi stăteam cu banii. Şi atunci nu am pus categorii, am pus, cum spuneţi dvs că nu putem să intrăm în acele pensii care sunt protejate de decizii CCR. O contribuţie mai mare la Pilonul II de pensii? Da, dar nu am spus cât exact, pentru că nu am vrut să ne asumăm. În opinia USR şi PNL ar trebui crescută contribuţia până la 2%.”, a declarat fostul ministru USR.

Potrivit acestuia, soluţia ar fi să se mărească din ce în ce mai mult la Pilonul II și să se dezvolte Pilonul III.

„Soluţia pe termen lung este ca românii să nu mai depindă de Pilonul I, să depindă de pensiile de investiţii, adică de ce pui tu deoparte.”, a punctat Cristian Ghinea.