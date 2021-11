Anunțul momentului despre pensii! Tocmai acum s-a aflat. Nimeni nu se aștepta la asta

Marius Budăi, fost ministru al Muncii și deputat PSD, a avut o intervenție în cadrul emisiunii ”Decisiv”, unde a vorbit despre pensiile românilor. Acesta spune că ”propunerea de calcul a pensiei care a fost propusă ar trebuie să aibă în vedere toate veniturile pentru care s-au plătit contribuții, nu doar sporurile permanente”.

”Există această prevedere și în Legea 127 și știm foarte bine că până mai recenta majoritate PNL-USR a prorogat-o. Procedural nu cred că până la 1 ianuarie va putea intra în vigoare deoarece va intra ulterior în discuție bugetul pe anul următor și știți că bugetul se face pe legile în vigoare.

Nu avem nici măcar un guvern care să facă un buget. Oricum, prevederea există în legea pensiilor, dacă ne referim la cea asupra acordului global sau a altor sporuri care nu au fost incluse în baza de calcul din cauza sau datorită legilor în vigoare la acel moment”, a spus fostul ministru al Muncii.

Bugetul sistemului de pensii va scădea

Părerile despre pensiile românilor sunt împărțite. Recent, fostul ministru al Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat că toate calculele şi proiectele de lege făcute în trecut pentru majorarea pensiilor în România au fost în zadar.

Fostul ministru explică faptul că bugetul sistemului de pensii va scădea, potrivit angajamentelor luate de Guvernul Cîţu prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Așadar, Lia Olguța Vasilescu spune că majorările nu vor fi posibile decât în anumite condiții.

„Cea mai proastă veste este că prin PNRR şi-au asumat să facă nişte modificări la sistemul de pensii. Fiind pe fonduri europene, când ţi-ai asumat obiective şi nu le atingi, pierzi toţi banii.

Ce scrie acum în PNRR nu se mai poate modifica foarte mulți ani. Degeaba vine PSD la guvernare, ei și-au asumat deja aceste obiective într-o lipsă crasă de experiență, PNRR nu a fost supus dezbaterii.

Legea 127, aprobată în 2019, prevedea că bugetul de pensii trebuie să fie de 11,7% din PIB. În PNRR scrie că procentul nu are voie să depășească 9,4% din PIB. Asta înseamnă că toate pensiile vor scădea!

Un alt obiectiv este reintroducerea unui ”mecanism de frânare” – dacă se depășește acest procent, să nu se mai permită o creștere a pensiilor, nici măcar indexarea cu rata inflației”, a declarat Lia Olguţa Vasilescu pentru Realitatea Plus.

Raluca Turcan spune că pensiile vor crește

Pensionarii români nu mai știu pe cine să creadă în ceea ce privește informațiile despre creșterea pensiilor, având în vedere că declarațiile fostului ministru Vasilescu vin în contextul în care Raluca Turcan spune că sumele pe care cei în vârstă le vor primi, vor fi majorate de anul viitor.

În cadrul emisiunii „Punctul de Întâlnire” de marți seara, ministrul Muncii și Protecției Sociale a declarat că pensiile vor fi indexate din ianuarie 2022 cu minim 6%, subliniind că la Ministerul Muncii se fac simulări de majorări de pensii cu până la 12%, pentru a vedea efectele pe care o majorare mai mare le poate avea.

„Am spus pe tot parcursul acestui an că în materie de pensii sistemul este zdruncinat rău și o spun dincolo de omul politic Raluca Turcan, o spun ca fiică de părinți pensionari care văd și ei inechitatea care există în momentul de față în sistemul de pensii și anume că oameni cu pregătire similară, cu vechime egală, cu contribuție egală, au pensie diferită în funcție de momentul în care au ieșit la pensie și lucrul acesta din secunda zero am început să îl pregătim pentru corectare”, a spus Raluca Turcan, marţi, la emisiunea „Punctul de Întâlnire”.