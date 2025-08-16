Scopul prevederilor din Republica Moldova este protejarea drepturilor moștenitorilor și asigurarea unui echilibru prin aplicarea mai eficientă și mai previzibilă a normelor succesorale.

Una dintre modificările principale este reintegrarea soțului supraviețuitor în clasa I de moștenitori legali. Soțul supraviețuitor va avea dreptul să primească nu doar cota sa succesorală, ci și mobilierul și obiectele de uz casnic din locuința comună, în măsura în care acestea sunt necesare pentru menținerea gospodăriei.

Legea instituie, de asemenea, posibilitatea ca orice persoană interesată să solicite instanței decăderea unui moștenitor din dreptul de moștenire. Circumstanțele care pot constitui temei pentru decăderea din dreptul de moștenire urmează să fie constatate de instanța de judecată, iar efectele decăderii survin în momentul în care hotărârea judecătorească devine definitivă, conform informațiilor publicate de Monitorul Fiscal.

Procedura succesorală este clarificată prin stabilirea faptului că moștenirea se consideră acceptată în două situații: atunci când moștenitorul depune la notar o declarație de acceptare a moștenirii în formă autentică înainte de expirarea termenului legal de acceptare, sau atunci când moștenitorul intră efectiv în posesia patrimoniului succesoral.

Declarația de acceptare a moștenirii poate fi autentificată de orice notar sau altă persoană abilitată să autentifice acte juridice în Republica Moldova.

Aceste modificări au rolul de a simplifica și accelera procedurile succesorale, oferind mai multă claritate și protecție pentru moștenitori, reducând disputele și incertitudinea juridică în procesul de împărțire a patrimoniului.

În dreptul succesoral din România, moștenirea se deschide la momentul decesului persoanei, iar moștenirea se deschide la ultimul domiciliu al defunctului. Legea stabilește ordinea în care rudele vin la moștenire, începând cu descendenții, apoi ascendenții privilegiați și colateralii privilegiați, apoi ascendenții ordinari și colateralii ordinari.

De asemenea, soțul supraviețuitor are un drept de moștenire, în concurs cu oricare dintre clasele de moștenitori legali. Ordinea de chemare la moștenire este următoarea: