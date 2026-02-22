La sfârșitul anului 2025 și începutul anului 2026, multe fonduri de asigurări de sănătate din Germania și-au mărit contribuțiile suplimentare, în medie cu aproape 3%. Pensionarii vor simți această creștere abia din martie 2026, pentru că regulile prevăd ca modificările să fie luate în calcul cu două luni întârziere.

Institutul German de Asigurări de Pensii ne explică că, la fel ca pentru contribuția de bază, jumătate din contribuția suplimentară este plătită de angajați sau pensionari, iar cealaltă jumătate se scade automat din pensia brută.

În practică, asta înseamnă că, dacă un fond de asigurări de sănătate mărește contribuția cu 0,4%, pensia netă a unei persoane va scădea cu 0,2%.

De exemplu, pentru o pensie brută de 1.500 de euro, pensia netă va fi mai mică cu aproximativ 3 euro pe lună, iar pentru o pensie brută de 2.000 de euro, diferența va fi de circa 4 euro pe lună.

Germania se pregătește pentru o recalculare mare a pensiilor, care va afecta aproximativ 10 milioane de conturi, scrie ziarulromanesc.de. Aceasta este legată de introducerea Mütterrente III, un nou regulament care recunoaște perioadele în care părinții au crescut copii.

Deși legea va fi valabilă din 2027, plățile efective vor începe abia în 2028 și vor fi retroactive, adică beneficiarii vor primi sumele și pentru perioada anterioară. Autoritățile explică că procesul este complicat și că fiecare dosar trebuie analizat individual, în funcție de istoricul profesional și familial.

Mütterrente nu este o pensie separată, ci o parte a sistemului public de pensii care acordă puncte suplimentare pentru anii în care părinții s-au ocupat de creșterea copiilor. Aceasta a fost introdusă în 2014 și extinsă în 2019, iar etapa a treia urmărește să elimine diferențele între generații.

Deși numele sugerează că se adresează mamelor, regula se aplică și taților care îndeplinesc condițiile legale. Scopul este să se corecteze situațiile în care carierele au fost afectate de pauze sau de muncă redusă din cauza îngrijirii copiilor.

Această ajustare este considerată una dintre cele mai importante schimbări recente în sistemul de pensii, atât din cauza numărului mare de beneficiari, cât și din cauza impactului bugetar pe termen lung.

Procesul este complicat și din motive administrative și tehnice. Sistemele informatice trebuie adaptate, iar impactul asupra altor drepturi trebuie verificat. În multe cazuri, perioadele de creștere a copiilor sunt de zeci de ani, iar corectarea lor implică verificări detaliate și analize juridice complexe.

Chiar dacă plățile vor începe abia în 2028, ele vor fi retroactive, ceea ce înseamnă că beneficiarii vor primi și sumele pentru perioada de la intrarea în vigoare a legii până la efectuarea plăților.