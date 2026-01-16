Documentul arată că pensia unui judecător este de aproape nouă ori mai mare decât media tuturor celorlalte profesii din sistemul public, inclusiv medici, profesori, polițiști sau funcționari.

Judecătorii CCR au amânat pronunțarea pe proiectul de lege care reduce pensiile magistraților cu aproape o lună, pentru a analiza documentele cerute de la Casa de Pensii și raportul transmis cu o zi înainte de Înalta Curte, conform HotNews.

În 2025, pensia medie a unui magistrat a fost de aproape 25.000 de lei brut lunar. Bazată doar pe contribuții, pensia medie ar fi fost de 7.518 lei brut, diferența de 21.692 de lei fiind acoperită de bugetul de stat. După plata CASS și a impozitului, pensia netă a rămas aproape 21.000 de lei lunar. În total, pensiile magistraților au ajuns la 1,7 miliarde de lei, iar doar puțin peste 13% reprezintă contribuțiile proprii, restul fiind suportat de la bugetul de stat.

Din totalul magistraților, 5.747 primeau pensie specială, în timp ce doar 42 aveau pensie exclusiv pe baza contribuțiilor. Această situație apare atunci când pensia calculată doar pe contribuții depășește pensia oferită de buget, ceea ce s-a întâmplat doar pentru acești 42 de magistrați.

Analiza evoluției pensiilor arată că în 2021 pensia medie brută a unui magistrat era de 19.500 de lei, adică 16.300 de lei net, și a crescut treptat în fiecare an. Cel mai mare salt a avut loc între 2023 și 2024, când pensia medie a crescut cu 3.500 de lei brut, până la 24.444 de lei. În 2025, pensia medie brută a ajuns la 24.842 de lei.

În sistemul public, unde intră medici, profesori și alți funcționari, pensia medie a fost în 2025 de 2.778 de lei brut, de aproape nouă ori mai mică decât pensia unui magistrat. În urmă cu cinci ani, diferența era chiar mai mare, pensia medie a judecătorilor fiind de 12 ori mai mare decât cea a angajaților din sistemul public, care era în 2021 de 1.567 de lei brut.

Suma totală plătită de la buget pentru pensiile magistraților în 2025 a fost de 1,725 miliarde de lei, reprezentând 86,69% din total. Acest procent este cel mai scăzut din ultimii cinci ani, în timp ce în 2021 depășea 93%. În 2024, s-au plătit 1,65 miliarde de lei, dintre care 87,33% din bugetul de stat, iar în 2023 s-au alocat 1,377 miliarde de lei, 91,34% provenind de la buget. În 2022, suma totală a fost de 1,171 miliarde de lei, cu 93,28% suportată de la buget, iar în 2021, 1,049 miliarde de lei, din care 93,19% de la bugetul de stat.