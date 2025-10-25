Aceștia au sperat că adeverințele cu venituri brute neînregistrate în carnetul de muncă pentru activitatea desfășurată înainte de 2001 le vor aduce un punctaj mai bun și, implicit, o pensie mai mare.

Mica recalculare a pensiilor a generat speranțe în rândul pensionarilor care au lucrat în condiții speciale sau au beneficiat de sporuri, prime, salarii de merit ori alte venituri nepermanente.

Documentele depuse, menite să dovedească aceste venituri suplimentare, au avut însă în unele cazuri efect invers: pensia a scăzut. Aceasta s-a întâmplat în situațiile în care lunile respective nu aveau venituri declarate, veniturile brute erau mai mici decât cele deja valorificate sau existau perioade de goluri în activitate care au redus parțial vechimea.

Un exemplu concret este cazul unui pensionar din județul Prahova, al cărui pensie a fost recalculată la 17 octombrie 2025. În urma recalculării, pensia a scăzut cu 100 de lei, de la 2440 de lei la 2340 de lei. Punctajul obținut după recalculare a fost de 81 de puncte, calculat în funcție de vârsta standard de pensionare (57 ani și 11 luni), vârsta la care pensionarul putea beneficia de reducerea vârstei standard (62 ani și 11 luni), vechimea totală în muncă (39 ani și 4 luni), stagiul total de cotizare (33 ani și 4 luni) și contribuția la pensia suplimentară pentru perioadele adăugate.

Casa de Pensii a transmis explicații detaliate privind recalcularea, arătând că documentele depuse de pensionar au fost luate în considerare într-un mod care a condus la scăderea pensiei. Este important de menționat că orice recalculare, chiar și nefavorabilă, poate fi contestată de pensionar în instanță, în termen de 45 de zile de la primirea deciziei.

Specialiștii recomandă ca înainte de a depune documente suplimentare, pensionarii să solicite o simulare sau o evaluare prealabilă la Casa de Pensii. Aceasta poate preveni situații în care pensia scade, mai ales dacă documentele conțin luni fără venituri sau perioade cu venituri mai mici decât cele deja incluse în calcul. Totodată, completarea corectă și completă a documentelor este esențială pentru a evita interpretări greșite care ar putea afecta negativ recalcularea pensiei.