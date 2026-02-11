Tánczos Barna a declarat că Executivul are în pregătire un pachet de relansare economică menit să susțină investițiile strategice și companiile românești. El a arătat că documentul este în lucru la Ministerul Finanțelor și că, în săptămânile următoare, ar putea intra în ședință de guvern pentru aprobare.

Vicepremierul a explicat că obiectivul acestui pachet este sprijinirea investițiilor și transformarea economiei românești dintr-una bazată pe consum într-una orientată către producție. Potrivit acestuia, susținerea investițiilor strategice este esențială pentru dezvoltarea pe termen lung.

„Important este ca România, Guvernul României să susţină investiţiile strategice. Tocmai de aceea avem un pachet de relansare economică. Un pachet care ajută nu doar investiţiile strategice, dar şi companiile româneşti pentru a investi mai mult şi pentru a transforma economia românească dintr-o economie bazată pe consum, într-o economie bazată pe producţie. Pachetul este în lucru astăzi în Ministerul Finanţelor. Probabil în săptămânile următoare o să intre în şedinţa de guvern şi o să fie aprobat”, a spus Tánczos Barna.

Oficialul a precizat că bugetul alocat investițiilor mari va fi de un miliard de euro. Pentru investițiile mici, sunt prevăzute câteva sute de milioane de lei, prin componente distincte ale pachetului.

Tánczos Barna a arătat că vor exista mai multe instrumente de sprijin, inclusiv mecanisme de susținere a dobânzilor pentru credite cu garanții de stat și credite subvenționate. De asemenea, sunt prevăzute granturi pentru companiile mari care aleg să investească în România.

Vicepremierul a descris abordarea drept una diferită și nouă, menționând că aceasta este concepută pentru a sprijini relansarea economică.

„O să avem un buget de 1 miliard de euro pentru investiţiile mari. Avem câteva sute de milioane de lei pentru investiţiile mici. Sunt componente diferite. Sunt şi componente care vor susţine dobânzile pentru a avea credite cu garanţii asigurate de stat şi credite subvenţionate. Vor fi şi granturi care ajută companiile mari să vină în România. Este o abordare total diferită, nouă, care cu siguranţă va ajuta la relansarea economică a României”, a precizat vicepremierul Tánczos Barna.

Tánczos Barna a afirmat că pachetul va susține atât industria prelucrătoare, cât și industria de extracție a minereurilor. În același timp, vor fi sprijinite și întreprinderile mici și mijlocii, pentru a avea acces la capital necesar investițiilor.

Potrivit vicepremierului, scopul este consolidarea capacității de producție și creșterea competitivității economiei românești.

Vicepremierul a declarat că susținerea industriei de apărare va fi inclusă în pachetul de relansare economică. El a subliniat că, în contextul provocărilor din domeniul militar și al apărării, România trebuie să fie activă pe această piață și să dezvolte capacități proprii de producție.

Tánczos Barna a arătat că este necesară susținerea industriei de armament în România și că țara ar trebui să fie capabilă să producă și, eventual, să exporte astfel de tehnologii și echipamente.

„Susţinerea industriei de apărare o să facă parte din pachetul de relansare economică. Cu siguranţă, într-o lume care este în continuă dezvoltare, care trebuie să facă faţă unor provocări, inclusiv în domeniul militar şi în domeniul apărării, România trebuie să fie activă pe această piaţă, trebuie să aibă investiţii, trebuie să fie capabilă să producă astfel de echipamente şi, de ce nu, să fim o ţară exportatoare de astfel de tehnologii şi echipamente. Este nevoie de o susţinere industriei de armament şi în România”, a afirmat vicepremierul Tánczos Barna.

Anunțul a fost făcut la Petrești, județul Dâmbovița, în cadrul unui eveniment care a marcat începerea lucrărilor la o capacitate de producție din industria de apărare. Compania sud-coreeană Hanwha Aerospace a început construcția unei fabrici locale pentru producerea obuzierelor autopropulsate K9 și a vehiculelor de realimentare cu muniție K10.