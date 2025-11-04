Procesul de reorganizare face parte dintr-o tendință mai amplă de reducere a personalului la nivel global. În luna septembrie, au circulat informații conform cărora Oracle intenționează să concedieze mii de angajați din întreaga lume, pe fondul tranziției accelerate către tehnologiile bazate pe inteligență artificială.

Datele recente arată că, în Statele Unite, peste o sută de angajați ai companiei din statul Washington și alți peste 250 din California au fost deja disponibilizați. Totodată, presa internațională a relatat că Oracle ar urma să renunțe la alte câteva mii de posturi în perioada următoare.

În România, Oracle controlează trei companii care, potrivit datelor financiare, au înregistrat în anul 2024 o cifră de afaceri cumulată de 1,66 miliarde de lei. În decembrie 2024, asociații Oracle România au decis închiderea unui punct de lucru din complexul Oregon Park din București. De asemenea, activitatea filialei Oracle Global Services Romania a fost restrânsă, iar un alt punct de lucru al companiei, situat pe Șoseaua Pipera, a fost închis.

În ciuda acestor măsuri, compania și-a extins echipa în anul 2024, când peste o sută de persoane s-au alăturat Oracle România. În prezent, numărul total al angajaților companiei din România este de 567.

Oracle este unul dintre cei mai importanți furnizori de software și infrastructură IT la nivel mondial, cu operațiuni extinse pe toate continentele și o prezență semnificativă în domeniul bazelor de date, al serviciilor cloud și al soluțiilor de inteligență artificială.

Amintim că directorul executiv al companiei Oracle, Mike Sicilia, a declarat la summitul anual Future Investment Initiative (FII) desfășurat la Riad că nu consideră că în domeniul inteligenței artificiale se formează o bulă speculativă. Potrivit acestuia, cererea pentru tehnologii bazate pe inteligență artificială depășește cu mult oferta disponibilă pe piață, ceea ce arată o valoare reală și sustenabilă a sectorului.

Mike Sicilia a explicat că, în prezent, infrastructura tehnologică, capacitățile de procesare și soluțiile dedicate inteligenței artificiale se află în întârziere față de ritmul accelerat în care crește cererea globală. Companiile și organizațiile din întreaga lume investesc masiv în dezvoltarea și implementarea sistemelor de IA, însă resursele hardware, centrele de date și soluțiile software specializate nu reușesc încă să țină pasul cu aceste investiții.

Oficialul Oracle a menționat că strategia companiei este una pe termen lung și nu se bazează pe fluctuațiile de moment sau pe efecte speculative din piață. În timp ce unii analiști avertizează asupra riscului de supraevaluare a tehnologiilor IA, conducerea Oracle consideră că evoluția acestui domeniu este solid fundamentată și că adoptarea acestor tehnologii va continua să se intensifice în anii următori.