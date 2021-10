Ora de iarnă 2021. Răsturnare de situație privind trecerea la ora de iarnă în România! Când se va întâmpla de fapt

Schimbări importante privind trecerea la ora de iarnă din 2021 care va avea loc la sfârșitul lunii octombrie în România, în ultimul weekend. Față de anul trecut, când trecerea a avut loc în sâmbătă dintre 24 spre 25 octombrie, în 2021 trecerea la ora de iarnă se face în noaptea de 30 spre 31 octombrie 2021. Practic, în 2021 avem un interval diferit față de cel din 2020, chiar dacă a fost respectată regula de ultimul weekend din luna octombrie.

Duminică, 31 octombrie, cea mai lungă zi din an, de 25 de ore

În noaptea în care se face trecerea la ora de iarnă, adică 31 octombrie, vom dormi cel mai mult din an. Ziua de 31 octombrie, care pică într-o duminică, va fi cea mai lungă din an și va avea 25 de ore. Cu toate că am putea să dormim mai mult, corpul se resimte mereu când se dă ora, după cum explică și specialiștii. Unele persoane se simt rău în aceste zile, iar obișnuința poate să dureze chiar și două săptămâni. În acea perioadă putem să avem o stare mai proastă și chiar lipsă de chef de viață.

Reacții adverse la trecerea la ora de iarnă

Schimbarea orei ne va afecta. Este demonstrat științific de cercetători că trecerea la ora de iarnă ne schimbă rutina și ne poate afecta organismul. 2021 ar trebui să fie, teoretic, ultimul în care țările din Europa trec la ora de iarna. Oficialii Comisiei Europene (CE) au decis ca fiecare țară din UE să renunţe, dacă vrea, la schimbarea orei.

Cum se face trecerea la ora de iarnă

Ora 04:00 de duminică noaptea, 31 octombrie, va deveni ora 03:00. Ora de iarnă din 2021 se face după echinocțiul de toamnă. În acest interval, Soarele traversează ecuatorul ceresc și trece prin emisfera sudică. Așa apare echinocțiul de toamnă.

Alegerea schimbării orei de iarnă și de vară rămâne la latitudinea fiecărei țări. Comisia Europeană a oferit statelor membre posibilitatea de a decide singure ce schimbări ale orei le ajută. În mod normal, din 2021 urma să se renunţe la schimbarea orei de vară şi a orei de iarnă în Uniunea Europeană, însă din cauza pandemiei de coronavirus, statele UE nu au mai pus în aplicare noua directivă.

În acel weekend este recomandat să ne culcăm mai devreme și să ne trezim la aceeași oră. Doar așa putem păstra sincronizarea ceasului biologic al corpului nostru. Mai mult, specialiștii recomandă că rebuie să evităm să bem cafea și să mâncăm mâncăruri grele care ar putea să ne provoace indigestie și disconfort.

