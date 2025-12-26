Dumitru Dragomir a povestit că, în preajma lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale, oamenii nu erau dominați de panică, ci mai degrabă de o formă rigidă de respect. El a explicat că prezența cuplului dictatorial impunea o distanță formală, dar nu genera teroare directă, așa cum s-ar fi crezut ulterior.

În amintirile sale, întâlnirile cu Ceaușescu erau marcate de o ordine strictă și de reguli clare, iar cei care se aflau în apropiere știau exact cum să se comporte pentru a evita problemele.

Dragomir a spus că acea lume funcționa pe baza unei ierarhii foarte bine stabilite, în care fiecare își cunoștea locul și limitele. Tocmai această predictibilitate făcea ca frica să nu fie sentimentul dominant în raport cu familia Ceaușescu.

Potrivit lui Dragomir, adevărata teamă era legată de Tudor Postelnicu, fost șef al Securității și ulterior ministru de Interne. El a relatat că Postelnicu era considerat un personaj extrem de temut, până într-acolo încât numele său nu era rostit nici de liderii de rang înalt ai partidului.

„Vă spun unul de nici Hitler n-a fost aşa! Postelnicu! Nu există în ţara românească om căruia să nu-i fi fost frică de Postelnicu!”, a explicat Dumitru Dragomir.

În discuțiile din interiorul Comitetului Central, acesta era menționat prin formule vagi, fără a-i fi pronunțat numele, tocmai din cauza fricii pe care o inspira.

Dragomir a explicat că această teamă nu era limitată la oamenii obișnuiți, ci îi cuprindea inclusiv pe cei aflați la vârful puterii. În percepția sa, Postelnicu depășea prin autoritate și influență multe alte figuri importante ale regimului.

„Mă duceam la secretarii Comitetului Central. De exemplu la Radu, care-mi fusese prim-secretar la Braşov. Era un boem, un om de o deşteptăciune rară. Nu-i pomenea numele, nu spunea ‘Du-te la tovarăşul Postelnicu’, spunea: ‘Du-te la tovarăşul’. Nuţă, care era o fiară, nu-i pomenea numele! Marin Bărbulescu nu-i pomenea numele. Nimeni nu-i pomenea numele”, a povestit fostul om de fotbal.

Fostul lider din fotbal a spus că, în calitate de președinte al clubului Victoria București, avea contacte frecvente cu Tudor Postelnicu și cu generalul Nuță, șeful Inspectoratului General al Miliției.

El a descris aceste întâlniri ca fiind aproape zilnice, de regulă în afara orelor obișnuite de program, fie dimineața devreme, fie după-amiaza târziu, când ceilalți plecau de la serviciu.

„Dimineaţa ştiam sigur că mă cheamă ori Nuţă ori Postelnicu, înainte de a venii tovarăşii la serviciu. Sau după ce plecau. În restul zilei nu aveau treabă cu mine. De exemplu, după ora 5, după ce plecau, mă aşteptam sigur că mă cheamă unul din ei. Nici nu treceau cinci minute şi suna telefonul”, a mai povestit Mitică Dragomir.

Dragomir a susținut că era printre puținii care își permiteau un ton mai relaxat în aceste întâlniri, fără a depăși însă limitele acceptate. În viziunea sa, această atitudine l-a ajutat să evite conflicte serioase și să nu își creeze dușmani în rândul superiorilor, chiar și atunci când relațiile erau tensionate sau contradictorii.