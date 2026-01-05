Mitică Dragomir a relatat că, în decembrie 1989, nu avea semnale că regimul urma să se prăbușească. A explicat că, în acea perioadă, era plecat din țară. El a spus că se întorsese din Germania cu un camion de mare tonaj încărcat cu marfă. Transportul fusese obținut prin intermediul unor persoane cu legături în industrie, iar marfa provenea din produse considerate rebuturi de fabrică, precum încălțăminte cu mici defecte.

În discuție, Mitică Dragomir a explicat că a fost trimis de persoane din structurile de putere ale vremii să preia marfa din Germania. A povestit că i s-a permis să încarce cât de mult putea din depozitele fabricii și că a reușit să aducă în țară un camion plin cu încălțăminte.

Marfa a fost depozitată într-o unitate militară unde acesta avea funcție de conducere, în spații aflate la subsol. El a precizat că acest lucru s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte ca situația din țară să degenereze și să înceapă protestele de la Timișoara.

Mitică Dragomir a declarat că, după Revoluție, a fost arestat și a stat în detenție aproximativ șapte luni. A descris primele zile ca fiind extrem de tensionate, afirmând că i s-a spus în repetate rânduri că riscă să fie executat, mai ales în contextul în care persoane importante din vechiul regim fuseseră deja ucise.

El a explicat că a fost mutat între mai multe locuri de detenție și că, în cele din urmă, a fost arestat oficial la începutul lunii ianuarie 1990. A mai spus că structurile în care activase anterior au fost desființate la scurt timp după schimbarea regimului.

Dragomir a susținut că a fost tratat mai bine de unii dintre cei care îi fuseseră subordonați înainte de 1989.

De asemenea, a povestit că, în urma arestării, i-au fost confiscate bunuri din locuință, inclusiv bijuterii și obiecte de valoare. A spus că o parte dintre acestea nu i-au mai fost returnate și că a primit ulterior o cantitate de aur, despre care a afirmat că i-a fost oferită pentru a nu face publice anumite lucruri legate de cele întâmplate în detenție.