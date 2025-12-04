Din cuprinsul articolului Olandezii de la FrieslandCampina se reorientează, în timp ce se chinuie să vândă Napolact

Această mişcare face parte din strategia companiei de a se concentra pe domenii cu valoare adăugată ridicată, în contextul în care cererea pentru proteine, în industria alimentară și nutriţională, este într-o rapidă creştere.

În paralel, FrieslandCampina a decis să îşi vândă operaţiunile din România, inclusiv brandul Napolact și fabricile din Cluj-Napoca și Târgu Mureş, către grupul agricol maghiar Bonafarm Group. Tranzacţia include toate activele locale şi circa 400 de angajaţi.

Conducerea FrieslandCampina explică că decizia de a ieşi de pe piaţa românească a fost luată după o evaluare strategică, în care a fost constatată “lipsa sinergiilor cu portofoliul european” și faptul că operaţiunile din România nu valorificau laptele producătorilor membri ai grupului.

Președintele Europa al FrieslandCampina, Dustin Woodward, a declarat că “decizia de a diviza operaţiunile nu a fost luată ușor”, dar permite alinierea mai bună la strategia grupului: “ne concentrăm pe piețe de bază și segmente cu valoare adăugată ridicată”.

Pe de altă parte, CEO-ul Bonafarm Group, Attila Csányi, a afirmat că Bonafarm “vede o oportunitate excelentă de a continua dezvoltarea companiei și a brandului Napolact”, prin investiţii în capacităţile de producţie și menţinerea relațiilor cu partenerii și furnizorii existenţi.

Mutarea marchează retragerea FrieslandCampina de pe piaţa românească de lactate, dar, în același timp, intrarea sa într-o zonă de producţie a proteinelor cu valoare adăugată mare, izolat proteic din zer, un domeniu cu cerere globală în creştere.

Pentru brandul Napolact, preluarea de către Bonafarm Group ar putea aduce investiţii noi și o orientare regională diferită, în funcţie de strategia grupului.

Extinderea către segmentul de proteine din zer vine într-un moment în care FrieslandCampina urmăreşte dezvoltarea unor linii de produse destinate atât industriei alimentare, cât şi celei sportive sau medicale. Compania a transmis că piaţa globală a proteinelor este într-o creştere accelerată, iar producţia de izolat proteic reprezintă „un domeniu strategic cu potenţial semnificativ”. Totodată, achiziţia producătorului american Wisconsin Whey Protein ar urma să consolideze portofoliul existent şi să permită livrarea către clienţi din mai multe regiuni ale lumii.

În timp ce își extinde operațiunile în Statele Unite, retragerea FrieslandCampina din România marchează o schimbare clară în priorităţile sale europene. Reprezentanţii companiei au subliniat că „focalizarea resurselor pe piețele-cheie este esențială pentru eficiența operațională”, iar România nu mai corespundea obiectivelor de creştere ale grupului. Odată cu finalizarea tranzacţiei către Bonafarm Group, întreaga activitate locală va trece sub un nou management, în timp ce FrieslandCampina va continua investiţiile în zone considerate mai profitabile la nivel global.