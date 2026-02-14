Numărul persoanelor trecute la întreținere nu este doar o formalitate. În multe blocuri, unele cheltuieli lunare se împart în funcție de câți oameni locuiesc efectiv într-un apartament. Dacă numărul declarat nu corespunde realității, proprietarul poate primi amendă de până la 3.000 de lei și poate fi obligat să plătească diferențele restante. Cheltuieli precum apa rece și caldă, salubritatea sau alte servicii comune se calculează în funcție de numărul de persoane din apartament.

Dacă într-un apartament locuiesc mai mulți oameni decât cei declarați, diferența de bani trebuie suportată de ceilalți locatari. Din această cauză apar adesea reclamații și tensiuni între vecini.

Legea privind asociațiile de proprietari spune clar că proprietarul trebuie să declare numărul real de persoane care locuiesc permanent în apartament. Administratorul poate cere să actualizezi aceste date ori de câte ori apar schimbări.

Nedeclararea corectă a numărului de persoane care locuiesc în apartament este considerată o contravenție și se înscrie printre situațiile în care proprietarul poate fi sancționat conform legii. Valoarea amenzii poate ajunge până la 3.000 de lei, în funcție de circumstanțele fiecărui caz și de gravitatea situației constatate de autorități.

Amenda nu se aplică în mod automat în toate situațiile. Ea poate fi stabilită doar după ce se realizează o verificare concretă sau în urma unei sesizări depuse de asociația de proprietari. Pe lângă amenda propriu-zisă, proprietarul poate fi obligat să plătească și diferențele la întreținere calculate retroactiv, pentru întreaga perioadă în care numărul real de locatari nu a fost declarat corect. În ceea ce privește întreținerea, este important ca toate persoanele care locuiesc efectiv în apartament să fie trecute în declarație, indiferent de vârsta acestora sau de alte considerații.

Legea nu face nicio diferență între adulți și copii atunci când se stabilesc obligațiile privind întreținerea și declararea locatarilor. Chiar dacă un copil consumă mai puțin decât un adult, acesta utilizează apa, folosește spațiile comune și contribuie la cheltuielile împărțite pe fiecare persoană. De aceea, este obligatoriu ca și copiii să fie incluși în declarația privind numărul de locatari din apartament.

În cazul în care, în apartament, se mută temporar sau permanent alte persoane, cum ar fi rude, chiriași sau parteneri de viață, proprietarul are obligația de a informa imediat asociația de proprietari despre această schimbare. În mod obișnuit, actualizarea datelor se face prin completarea unei declarații scrise, care trebuie depusă la administrator, pentru a fi înregistrată și a reflecta situația reală a locatarilor din apartament.