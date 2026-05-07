Relația dintre proprietari și asociație continuă să genereze conflicte în multe blocuri, mai ales pe fondul majorării cheltuielilor lunare și al lucrărilor repetate de reparații. În acest context, avocatul Gelu Pușcaș a explicat care sunt limitele legale ale refuzului exprimat de locatari atunci când vine vorba despre obligațiile față de comunitatea din care fac parte.

Avocatul atrage atenția că lipsa de la adunările generale nu îi exonerează pe proprietari de efectele hotărârilor adoptate de asociație. Potrivit acestuia, deciziile votate se aplică tuturor locatarilor, inclusiv celor care aleg să nu participe la ședințe.

„Nu vreau să merg la adunarea generală

Nu te duci? Nu contează.

Deciziile se aplică oricum. Inclusiv pentru tine”, spune Gelu Pușcaș.

Mesajul vine în contextul în care numeroși proprietari contestă în spațiul public hotărârile luate de asociație, în special cele privind fondurile de reparații, investițiile comune sau creșterea cotelor de întreținere. Specialistul subliniază însă că simpla neparticipare la vot nu anulează obligațiile stabilite în cadrul comunității de proprietari.

Un alt punct sensibil în relația dintre locatari și asociație îl reprezintă plata întreținerii și a contribuțiilor pentru lucrările comune. Gelu Pușcaș avertizează că refuzul de a achita sumele stabilite poate produce consecințe financiare serioase pentru proprietari.

Avocatul explică faptul că un locatar poate ajunge să suporte penalități și datorii suplimentare atunci când ignoră obligațiile de plată stabilite de asociație.

„Nu vreau să plătesc

Poți plăti mai puțin.

Dar restul devine datorie. Apoi penalități. Apoi probleme”, afirmă Gelu Pușcaș.

Totodată, acesta amintește că lucrările care vizează infrastructura comună a blocului nu pot fi tratate ca responsabilități individuale ale altor vecini. Reparațiile la acoperiș, instalații sau spațiile comune intră în responsabilitatea colectivă administrată prin asociație.

„Nu vreau să contribui la reparații

Țevile, acoperișul, scara – nu sunt „ale altora”.

Sunt ale tuturor. Inclusiv ale tale”, mai spune avocatul.

În multe situații, conflictele dintre locatari și asociație apar tocmai din cauza modului în care sunt împărțite cheltuielile sau din cauza suspiciunilor privind corectitudinea administrării fondurilor comune.

Deși explică faptul că anumite obligații nu pot fi evitate, Gelu Pușcaș precizează că există și situații în care proprietarii au dreptul să refuze anumite practici considerate abuzive sau ilegale în relația cu asociația.

Avocatul susține că locatarii pot contesta costurile nejustificate sau situațiile în care cheltuielile nu sunt repartizate corect între proprietari.

„✔️ „Nu vreau să accept abuzuri”

✔️ „Nu vreau să plătesc ilegal”

✔️ „Nu vreau să suport costurile altora””, precizează Gelu Pușcaș.

Totuși, acesta avertizează că rezolvarea unor astfel de conflicte presupune, în cele mai multe cazuri, acțiuni în instanță, cu toate costurile și durata aferente unui proces.

„Dar aici vine partea pe care mulți nu vor s-o audă:

⚠️ De cele mai multe ori, trebuie să mergi în instanță.

👉 Timp

👉 Bani

👉 Nervi”, afirmă avocatul.

Gelu Pușcaș oferă și câteva exemple de situații care generează frecvent dispute între proprietari și asociație: diferențele dintre numărul real de persoane care locuiesc într-un apartament și cel declarat la întreținere, spațiile exceptate de la plată sau reparațiile amânate perioade lungi de timp.

„📌 Vecinul are 5 persoane în casă, dar plătește pentru una?

📌 Spații „uitate” de la întreținere?

📌 Reparații amânate la nesfârșit?

Toate te costă. Direct”, spune acesta.

În final, avocatul subliniază că drepturile proprietarilor pot fi apărate doar prin implicare și prin utilizarea mecanismelor legale disponibile în raport cu asociația de proprietari.

„👉 Adevărul simplu:

Poți spune „NU VREAU”.

Dar, în realitate,

trebuie să fii pregătit să lipți pentru el”, spune Gelu Pușcaș pe Facebook.

Tabel explicativ: principalele probleme invocate în relația cu asociația de proprietari: