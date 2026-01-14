Primul astfel de obicei care poate duce la facturi mai mari este lăsarea aparatelor în modul standby. Chiar dacă televizorul, computerul sau cuptorul cu microunde par oprite, majoritatea dispozitivelor continuă să consume energie în modul standby.

În medie, acest consum „ascuns” poate adăuga până la 10% la factura lunară. Soluția: deconectarea completă a aparatelor sau folosirea prizelor inteligente care taie curentul automat. Al doilea obicei ține de încălzirea locuinței.

Termostatul lăsat constant la temperaturi ridicate poate genera facturi foarte mari. Experții recomandă setarea unei temperaturi constante, de aproximativ 19–21°C în timpul zilei și 16–18°C pe timpul nopții sau când nu e nimeni acasă.

Folosirea intensivă a aparatelor mari este un alt obicei la care trebuie să fim atenți, în contextul în care mașina de spălat, uscătorul de rufe sau cuptorul consumă multă energie.

De asemenea, becurile clasice consumă mult mai mult decât LED-urile. Lăsarea luminii aprinse în camere goale sau folosirea corpurilor de iluminat puternice în spații mici poate ridica factura fără motiv.

Frigiderul și congelatorul care nu sunt curățate sau supraîncărcate consumă mai multă energie. De asemenea, deschiderea frecventă a ușii crește consumul. Este recomandat să menții temperatura frigiderului la 4°C și a congelatorului la -18°C și să verifici periodic garniturile ușilor.

Totodată, electrocasnicele murdare sau neîntreținute (filtre necurățate, rezistențe de încălzire pline de calcar) funcționează ineficient și consumă mai mult curent.

Folosirea multiplă a prelungitoarelor și a prizelor vechi conduce la un consum mai mare de energie și poate reprezenta un risc de siguranță. Prelungitoarele cu protecție și conectarea doar a aparatelor necesare reduc aceste probleme.

În același timp, pierderile de căldură prin geamuri vechi sau neetanșe conduc la creșterea consumului de energie al sistemelor de încălzire. Ferestrele eficiente energetic, draperiile groase sau sigilarea corectă a cadrului ajută la reducerea pierderilor de energie.

Chiar și schimbări mici în rutina zilnică, de la oprirea aparatelor în standby, la ajustarea temperaturii termostatului sau înlocuirea becurilor cu LED, pot reduce semnificativ factura la curent. Experții recomandă o analiză atentă a consumului și adoptarea unor obiceiuri mai eficiente energetic.