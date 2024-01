Oana Lis vorbește despre temerile lui Viorel Lis, din prezent. Cea mai mare îngrijorare a fostului primar al Capitalei, în aceste momente dificile din cauza stării sale de sănătate, a fost recent dezvăluită de soția sa.

Oana și Viorel Lis se confruntă cu provocări semnificative, iar acum, la bătrânețe, aceasta a decis să împărtășească public cu ce frică se confruntă partenerul ei de viață.

Nu au fost puține zvonurile și speculațiile apărute în timpul relației lor. Cu toate acestea, în ciuda diferenței semnificative de vârstă, Oana și Viorel Lis au rămas mereu foarte uniți și nedespărțiți.

Oana Lis a fost singura prezentă în viața lui Viorel Lis de când acesta s-a îmbolnăvit. Recent, ea a făcut cunoscută marea temere cu care se confruntă soțul ei, aproape de finalul vieții.

Oana Lis a relatat despre un mesaj pe care Viorel i l-a transmis într-o dimineață. El i-a spus că, dacă nu ar fi ea, ar fi ignorat de toată lumea. Lis a precizat că nu este vorba doar de vârstă, ci și de faptul că, fără resurse financiare, simte că ar fi uitat de lume.

Reacția mea a fost că are dreptate, bineînțeles. Eu mă gândesc și eu la bătrânețea mea”, a declarat Oana Lis pentru Star Magazin.

A fost și în glumă, și în serios, așa cum am vorbit noi ani de zile și cum este și energia dintre noi.

Chiar dacă starea sa de sănătate devine tot mai fragilă, Viorel Lis încearcă din greu să își mențină optimismul.

Într-un interviu pentru podcastul „Fiță cu Adiță”, fostul primar a povestit că problemele au început în urmă cu 10 ani, când a fost diagnosticat cu diabet.

A doua a fost anul trecut, în vară, când am fost la mare și a apărut o durere cumplită. De atunci nu am mai putut să merg”, a spus Viorel Lis într-un interviu pentru podcastul „ Fiță cu Adiță ”.

Atunci când a fost întrebat dacă utilizează un cadru pentru a se deplasa, fostul primar al Capitalei a explicat poate parcurge doar 2 sau 3 metri, dar genunchii îi cedează, existând riscul de cădere chiar și cu cadru.

El subliniat că singura modalitate de a se deplasa este să fie sprijinit de două persoane puternice care să îl ajute, dar s-a adaptat la această situație.

„Nu, nu pot. Pot 2 sau trei metri, dar din cauza că mi se înmoaie genunchii, eu pot să cad, chiar și cu cadru. Singurul mod de a merge ar fi să mă țină două persoane voinice care să mă tragă, dar m-am învățat.

Stau acasă, mă uit la televizor. Am două obiecte care nu-mi scapă, telecomanda și telefonul. Fără ele nu pot să mai stau. (…) Joc la pariuri, la păcănele cred că nu am mai fost de un an de zile”, a spus fostul edil.