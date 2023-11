Așadar, Viorel Lis a spus că și-a cumpărat un loc de veci la țară. Acesta se află în satul Zărnești din comuna Mălureni, situat în județul Argeș. Fostul edil al Capitalei a explicat că dorește un loc de veci lângă tatăl și mama lui.

Amintim că starea de sănătate a fostului primar s-a deteriorat tot mai mult în ultimii ani. Acesta a suferit un infarct, are un stent la inimă și a fost infectat cu COVID-19.

Mai mult, acesta suferă de mai multe afecțiuni grave. Mai precis, are diabet și a suferit și un AVC, în urmă cu câțiva ani. Se confruntă și cu o semipareză la membrele inferioare. Astfel, nu se mai poate deplasa singur prin casă.

„La ora actuală nu știu dacă mai vreau neapărat să trăiesc. Am ajuns la o vârstă când nu mai pot să merg, am niște capace pe inima, cad mereu prin casă, merg în patru labe. E greu, n-am ieșit un an de zile din casă decât până la spital. Când am făcut infarct, am crezut că mă duc, gata! Când am ieșit pe targă din casă, eram sigur că e gata, nu o s-o mai văd pe Oana. Atunci mi-au dat lacrimile. Nu știu dacă mai apuc 90 de ani! E mult… Dacă îi apuc, dau petrecere de aia mare, cum făceam eu pe vremuri”, a mai spus fostul edil în emisiunea respectivă.