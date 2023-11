Cătălin Oprișan a relatat că, încă din copilărie, a moștenit probleme de sănătate precum tensiunea arterială și diabetul de la părinți. Acestea nu l-au deranjat până acum câteva luni. El a menționat că stilul său de viață, care implica consumul excesiv de alimente nesănătoase și băuturi carbogazoase, a contribuit la agravarea situației sale de sănătate.

Oprișan a recunoscut că și-a ignorat sănătatea până când a experimentat anumite simptome. Acestea l-au determinat să facă un control medical. La vizita medicală, medicii au fost surprinși că nu își făcuse niciodată analizele. Ei au recomandat tratament medicamentos, deoarece nu putea ignora starea sa de sănătate.

„De mic am moștenit tensiune, deci cu asta m-am născut, de la mama. De mic am moștenit diabet, de la tata, dar nu m-au încurcat, până acum câteva luni. Și din cauza regimului de viață, adică 10 mititei intrau direct și cu un litru de apă cu întuneric (n.r. Coca-Cola). Nu e bine să ne batem joc chiar așa. Am fost zmeu până când organismul, în loc să îți dea un AVC sau un infarct, îți dă o durere de cap și îți zice «Du-te și controlează-te!». Și când m-am dus să mă controlez, medicii și-au făcut cruce de 5 ori, că nu îmi făcusem niciodată analize. Și am început să iau pastile”, a declarat jurnalistul Cătălin Oprișan, pentru Cancan.