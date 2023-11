Estimările sugerează că unu din șapte adulți și unu din opt copii ar putea fi atrași de alimente ultraprocesate, este concluzia lor.

Potrivit cercetătorilor, modul în care unii oameni consumă alimente bogate în grăsimi și carbohidrați ar putea „îndeplini criteriile de diagnosticare a tulburării de consum de substanțe care dau dependență”, informează Itv.com

Comportamentele care ar putea îndeplini aceste criterii includ: pofte intense, simptome de sevraj, mai puțin control asupra aportului și utilizării continue, în ciuda unor consecințe precum obezitatea, tulburarea de alimentație excesivă, sănătatea fizică și mentală precară și calitatea vieții mai scăzută, afirmă cercetătorii.

O echipă de cercetători internaționali s-a bazat pe analiza a 281 de studii din 36 de țări diferite. Analiza a constatat că „dependența de alimente ultraprocesate” apare la 14% dintre adulți și 12% dintre copii.

Alimente care dau dependență

Dacă unele dintre alimente bogate în carbohidrați și grăsimi ar fi privite drept ”alimente care dau dependență”, ar putea îmbunătăți sănătatea oamenilor, prin modificări ale politicilor sociale, clinice și politice, susțin ei.

„Există un sprijin consecvent pentru validarea și relevanța clinică a dependenței de alimente. Prin recunoașterea faptului că anumite tipuri de alimente procesate au proprietățile unor substanțe care dau dependență, am putea contribui la îmbunătățirea sănătății globale”, spune Ashley Gearhardt, autorul articolului, profesor de psihologie la Universitatea Michigan din SUA.

Carbohidrații prezintă niveluri similare de dopamină extracelulară în creier

Autorii lucrării, publicată pe The BMJ, au dat exemplul unei porții de somon și al unui baton de ciocolată – somonul are un raport carbohidrați/grăsimi de aproximativ 0 la 1. În schimb, batonul de ciocolată are un raport carbohidrați și grăsimi de 1 la 1, ceea ce pare să crească potențialul de dependență al unui aliment, au spus ei.

„Multe alimente ultraprocesate au niveluri mai ridicate de carbohidrați și grăsimi. Această combinație are un efect diferit asupra creierului”, a adăugat Alexandra DiFeliceantonio, profesor asistent la Institutul de Cercetare Biomedicală Fralin din SUA.

Cercetătorii, din SUA, Brazilia și Spania subliniază că, în general, „carbohidrații sau grăsimile rafinate prezintă niveluri similare de dopamină extracelulară în creier, la fel ca cele observate la alte substanțe care creează dependență, cum ar fi nicotina și alcoolul”.

„Pe baza acestor paralele comportamentale și biologice, alimentele care oferă niveluri ridicate de carbohidrați rafinați sau grăsimi adăugate sunt un candidat puternic la titlul de substanță care creează dependență.”

Vinovate de îmbolnăvirea a milioane de persoane din întreaga lume

Mai toate studiile din ultima vreme au arătat că aceste alimente sunt principalele vinovate de îmbolnăvirea a milioane de persoane din întreaga lume.

Un alt studiu a constatat că adulții care au consumat cele mai multe alimente procesate au avut o scădere cu 25% mai rapidă a „funcției executive” – capacitatea lor de a planifica, executa și acționa, decât cei care au consumat alimente mai puțin procesate.

Un risc mai mare de demență

Un alt studiu recent publicat de Academia Americană de Neurologie în revista Science News a constatat că persoanele care consumă cantități mari de alimente ultraprocesate au un risc mai mare de a suferi de demență.

Alimentele foarte procesate sunt cele care conțin puține ingrediente întregi și au arome, coloranți sau alți aditivi. Este vorba de pâinea albă, prăjituri, biscuiți, înghețată, bomboane, hot-dog, băuturi dulci, gustări prăjite și alte produse din carne procesate.

Alimentele ultra-procesate tind să fie preparate din ingrediente industriale, din amestecuri de amidonuri, zahăr, grăsimi saturate cu aditivi precum conservanți, lianți, îndulcitori, arome și „amelioratori”. În Regatul Unit, alimentele sunt atât de populare încât reprezintă jumătate din dieta națională, mai mult decât în orice țară din Europa.