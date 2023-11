Oana Lis a devenit cunoscută în special pentru devotamentul și sprijinul acordat lui Viorel Lis. La un moment dat, au existat unele îndoieli și speculații din partea publicului cu privire la motivația ei reală de a rămâne alături de omul de afaceri. Anumite voci au susținut la acel moment că ea ar fi fost legată mai ales din perspectiva aspectelor financiare.

S-a aflat adevărul atunci când, cu trecerea timpului, resursele financiare s-au diminuat. Cu toate acestea, sentimentul de iubire a rămas constant.

În prezent, viața pe care o are Oana Lis nu este lipsită de dificultăți. Starea de sănătate a soțului ei ridică mari piedici. Viorel Lis se confruntă cu numeroase probleme medicale. Situația financiară nu este favorabilă. Pentru a face față, Oana Lis a demonstrat că încearcă să găsească soluții. Ea a ajuns chiar să vândă diverse obiecte din casă pentru a se susține atât pe ea, cât și pe fostul primar.

Din acest motiv, mulți oameni o urmăresc cu afecțiune pe rețelele de socializare. Aici este locul unde Oana Lis postează momente importante din viața ei. Așa s-a întâmplat și acum, când Oana Lis a distribuit un mesaj extrem de emoționant.

Reacția sa a generat o reacție puternică din partea multor oameni. Văzând o situație profund dureroasă, Oana nu a stat fără să facă nimic, ci a intervenit imediat.

Oana Lis a distribuit, recent, pe pagina ei oficială de Facebook, o postare realizată de o persoană care a oferit ajutor de mai multe ori celor aflați în dificultate. Respectiva persoană a redactat un mesaj. Acesta a fost însoțit de o imagine care prezenta un bărbat căzut la pământ, iar mulți trecători au evitat să intervină în ajutorul său.

Imediat ce a văzut postarea și mesajul asociat, soția lui Viorel Lis nu a ezitat. Ea a distribuit imediat acea postare pe pagina ei oficială. Din ceea ce a scris bărbatul în mesajul respectiv, se deduce că există mulți oameni care rămân indiferenți în fața unor situații pe care le întâlnesc pe stradă și nu numai. Prin gestul său de a distribui postarea respectivă, Oana Lis a transmis clar că este pe deplin de acord cu ceea ce a fost exprimat în mesajul cutremurător.

„Note to humanity….Aceasta este a 2-a!!!! Persoană pentru care sun la ambulanță în decurs de 1 an. A 2-a!!!Domnul din imagine a căzut pe stradă. Prin știe ce modalități neștiute Universul, Dumnezeu, (take your pick) mi-a zis: ia mergi tu pe jos să te tunzi si ia-o pe unde nu ai mai luat-o până acum. La întoarcere, între blocuri l-am găsit pe domnul întins pe jos…. Din depărtare vedeam oameni trecând pe lângă el care se uitau la ceva și mergeau mai departe….am rămas prost când am ajuns în dreptul lui și am realizat la ce se uitau…”, a fost mesajul transmis pe Facebook de Oana.