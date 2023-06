Oana Lis a fost nevoită să ia o decizie radicală pe partea profesională. După ce a absolvit cursurile Facultății de Psihologie din cadru Universității Hyperion din București, Oana Lis și-a deschis un cabinet de psihologie în centrul Capitalei.

Din păcate, odată cu pandemia, vedeta a fost nevoită să închidă cabinetul de psihologie pentru o perioadă de timp și să își mute activitatea în mediul online.

Vedeta însă trece printr-o perioadă nu tocmai bună din cauza problemelor de sănătate ale soțului ei, Viorel Lis, motiv pentru care a trebuit să închidă de tot cabinetul de pe Strada Icoanei.

Oana Lis a precizat că a trebuit să facă acest lucru deoarece nu mai poate pleca de acasă, fiind nevoită să aibă grijă de Viorel Lis. Cu toate acestea, vedeta mai spune că mai face consultații, dar doar în mediul online.

„Am fost nevoită să închid cabinetul. Pur și simplu, nu mai pot! Acum am grijă de Viorel nu mai am timp să mai merg la cabinet. Eu stau cu el non-stop. Nu are cine să stea să-l îngrijească. El nu se mai deplasează singur. Plus că pensia lui Viorel s-a mărit și nu prea. Nu vreau să mă ma vait de bani, căci am facut-o și mi-a sarit toată lumea în cap. Mai profesez, mai dau consultații, dar doar online!”, spune Oana Lis.

Oana Lis nu se confruntă doar cu problemele de sănătate ale soțului ei

Vedeta a precizat anterior că a fost diagnosticată cu un cancer de piele și acum spune cum merge cu recuperarea.

”Știam că viața e destul de scurtă, mama a murit când avea 35 de ani. Viața m-a învățat cu problemele de mică, viața e o luptă din punctul meu de vedere, trebuie să ne luptăm în fiecare zi și să ne dorim să trăim”, a spus ea pentru Spynews.

Oana Lis a mai spus că trebuie să aibă mai multă grijă pe perioada verii și că trebuie să își cumpere anumite creme care costă destul de mult.

”Încă mă recuperez, am avut un carcinom de piele, iar acum normal fiind vară trebuie să am mai multă grijă să mă acopăr, cicatricea să o dau cu creme speciale care costă destul de mult. Sunt niște lucruri pe care trebuie să le faci, dar pentru sănătate trebuie să faci toate eforturile necesare”, a spus ea.