Irinel Columbeanu are dificultăți după un AVC

Irinel Columbeanu a vorbit despre deciziile care l-au afectat de-a lungul vieții, pe care acum le regretă. Omul de afaceri are 66 de ani, iar vârsta începe să-și spună cuvântul, mai ales după ce a suferit un atac vascular cerebral.

Acum mai bine de un an, Irinel Columbeanu a suferit un AVC. A fost operat de urgență și pus sub tratament. Chiar dacă parcursul afaceristului părea să fie unul bun, acum au apărut schimbări semnificative la nivel fizic.

În timpul emisiunii „Fiță cu Adiță”,Columbeanu a avut dificultăți care apar odată cu efectele unui AVC – greutatea în mișcare. Răspunsuri întârziate sau scurte. Afaceristul nu-și poate ține ochiul drept complet deschis și are dificultăți în a-și duce paharul la gură.

Unul dintre cele mai mari regrete ale afaceristului a fost decizia de a candida la Primăria Capitalei, împotriva lui Sorin Oprescu. El este de părere că acest lucru i-a atras tot ghinionul, ajungând să trăiască aproape de pe o zi de alta.

„Atunci când am candidat la Primăria Capitalei, fiindcă la vremea aceea domnul împotriva căruia am candidat, domnul Sorin Oprescu, cred că l-am deranjat foarte tare. Și, dintr-o dată, am primit o comunicare de la bancă de la care luasem creditul că a fost declarat scadent”, a declarat Irinel Columbeanu.

Irinel Columbeanu dorește să își refacă viața

Irinel Columbeanu a povestit în despre cum ar dori să arate persoana cu care și-ar putea reface viața. Se pare că omul de afaceri merge des la întâlniri cu numeroase tinere.

Columbeanu a precizat că nu își mai dorește o viață de burlac, însă are un anume tipar pentru viitoarea parteneră . Despre ea a menționat că și-ar dori să fie dublura Monicăi Gabor, însă poate chiar și mai tânără!

Columbeanu are frumoasa vârstă de 66 de ani, însă se menține foarte bine și atrage mereu atenția tinerelor, mai ales prin postările sale de pe rețelele de socializare. Omul de afaceri a recunoscut că este abordat de femei însă nu vrea ca viitoarea iubită să depășească vârsta de 25 de ani.

Afaceristul a declarat că își dorește întotdeauna anumite calități de la o parteneră. Acesta a precizat că în prezent nu are o iubită, însă își dorește. În schimb, nu mai vrea un alt copil, scrie Playtech.