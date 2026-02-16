AMEPIP a realizat analiza financiară a companiilor de stat, iar de săptămâna trecută au început întâlnirile între ministere și fiecare companie în parte. În prima etapă au fost vizate Tarom, Metrorex și CFR, iar în săptămâna următoare vor fi abordate companiile din sectorul energetic.

De asemenea, au avut loc întâlniri și cu indicativii companiilor pentru a obține întreaga perspectivă. Termenul estimat pentru finalizarea analizei este sfârșitul lunii februarie.

„De săptămâna trecută au început întâlnirile cu ministerele împreună cu fiecare companie în parte”, a declarat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a subliniat că restructurarea trebuie realizată pe baza unei analize serioase și cu hotărâre. În trecut, statul a gestionat companiile cu pierderi prin alocarea de fonduri de la buget, chiar dacă acestea înregistrau pierderi ani la rând, fără să impună măsuri clare. În prezent, noile reguli impun ca orice companie cu pierderi doi ani consecutiv să treacă într-un sistem de restructurare și reorganizare foarte serios, sub monitorizarea Ministerului de Finanțe.

„Este absolut necesar ca această restructurare să fie făcută pe baza unei analize serioase și cu hotărâre”, a mai spus ea.

Procesul de restructurare poate întâmpina rezistență, considerată normală. O problemă identificată este că multe conduceri ale companiilor par să nu își înțeleagă responsabilitatea față de pierderile repetate. Obiectivul reformei nu este concedierea angajaților, ci aducerea companiilor în limitele în care pot funcționa eficient.

„S-au dat bani de la buget, chiar dacă aceste companii au avut pierderi ani și ani la rând, fără să se impună măsuri foarte clare”, a spus vicepremierul.

În unele companii există un număr excesiv de angajați în raport cu standardele companiilor eficiente, iar distribuția personalului este inegală. În anumite cazuri, există prea mulți angajați în zona TESA (personal administrativ) și prea puțini în zona operațională, ceea ce afectează performanța generală a companiei.

„Conducerile companiilor par să nu-și înțeleagă responsabilitatea pe care o au în faptul că acea companie înregistrează pierderi de mulți ani”, a declarat aceasta.

Sindicatele și angajații înțeleg necesitatea reformei, deoarece prelungirea situației actuale ar conduce la rezultate negative. Totuși, succesul restructurării depinde de voința politică. Vicepremierul a menționat că va semnala clar dacă această voință lipsește.

„Obiectivul acestei reforme nu este să concediem oameni, dar este să aducem companiile în limite în care funcționează eficient”, a clarificat vicepremierul.

Companiile vor fi finanțate doar în condiții stricte, cu un plan clar de restructurare care va fi monitorizat constant. Până acum, planurile nu au fost monitorizate corespunzător, iar consiliile de administrație nu și-au îndeplinit responsabilitățile în mod eficient.

„În unele locuri sunt prea mulți angajați în zona de personal TESA, personal din birou și prea puțini în zona operațională”, a explicat Gheorghiu.

Pentru a rezolva problema, vicepremierul a anunțat că împreună cu AMEPIP se va lucra la profesionalizarea consiliilor de administrație. Se va pune accent pe selecții corecte, recrutarea de oameni cu adevărat profesioniști și implementarea unor planuri eficiente de restructurare.