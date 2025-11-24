Lumea muzicală românească traversează o perioadă de doliu după decesul solistei Ramona Eremia, o personalitate apreciată pentru talentul său artistic și pentru activitatea didactică remarcabilă. Pe parcursul vieții, ea a combinat cu succes performanța scenică cu formarea tinerelor talente, fiind un reper pentru numeroși studenți arădeni și nu numai.

Ramona Eremia și-a construit fundamentul profesional la Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, secția Canto clasic, unde a studiat sub îndrumarea profesorului universitar dr. Alexandru Fărcaș.

Dedicarea și pasiunea pentru artă au determinat-o să-și urmeze întreaga carieră pe scena lirică și în cadrul universitar, asigurând o prezență constantă și influentă în viața culturală românească.

După absolvirea studiilor, ea s-a angajat ca solistă la Opera Națională Română din Cluj-Napoca, instituție unde a debutat cu aceeași seriozitate și profesionalism care i-au marcat întreaga evoluție artistică.

În paralel, a dezvoltat o carieră universitară remarcabilă, ocupând poziția de conferențiar universitar doctor habilitat la Academia de Muzică din Cluj, implicându-se activ în formarea studenților și promovarea artei lirice.

Cariera Ramonei Eremia a fost ilustrată prin participarea la competiții prestigioase, care i-au adus distincții importante și i-au consolidat reputația internațională.

Printre aceste premii se numără Marele Premiu al Concursului Internațional de Canto „H. Darclée” din Brăila, Premiul I la Concursul Internațional „B. Christoff” din Sofia, Premiul II la Concursul Internațional „V. Vercelli” din Italia și Premiul II la Concursul „M. Canals” din Barcelona.

Pe lângă aceste succese în competiții, activitatea sa artistică a fost recunoscută oficial prin acordarea Medaliei „Merit Cultural”, clasa a II-a, la categoria „Artele Spectacolului”. Această distincție reflectă valoarea contribuției sale în promovarea muzicii clasice și a culturii românești pe plan național și internațional.

Premiile și recunoașterile obținute de Ramona Eremia reprezintă un indiciu clar al nivelului profesional și al calității interpretative de excepție pe care a menținut-o de-a lungul carierei, consolidându-și reputația de solistă de top în muzica lirică.

Ramona Eremia a performat pe numeroase scene importante din România, inclusiv la Operelor Naționale din Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și București, la Teatrul Liric din Craiova și la Opera Maghiară din Cluj-Napoca. De asemenea, a avut apariții notabile pe scene internaționale, precum Teatro Verdi din Firenze, Teatro Manzoni din Roma sau Teatro Municipal din São Paulo.

Pe lângă activitatea scenică, Ramona Eremia a colaborat cu filarmonici prestigioase, demonstrând o versatilitate interpretativă remarcabilă și o capacitate de adaptare la repertorii diverse, de la operă clasică la concerte simfonice. Experiența acumulată în aceste colaborări a fost pusă și în slujba educației, contribuind la instruirea tinerelor talente și la dezvoltarea profesională a studenților săi.