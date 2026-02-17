Infractorii provoacă în mod deliberat frânări bruște în trafic aglomerat, potrivit publicației germane t-online. Aceștia folosesc un truc prin care determină șoferul din spate să frâneze puternic. În acel moment, sistemele automate ale mașinii reacționează instantaneu.

Multe vehicule moderne sunt dotate cu o funcție de siguranță care deblochează automat ușile în cazul unei frânări puternice sau al unui impact. Sistemul este conceput pentru situații de urgență, pentru a permite intervenția rapidă a echipelor de salvare.

Infractorii exploatează exact această funcție a mașinilor. În momentul în care autoturismul se oprește brusc și ușile se deblochează automat, complicii aflați în apropiere acționează imediat.

De regulă, aceștia se deplasează pe scutere sau motociclete, pentru a putea ajunge rapid lângă vehicul. Profită de confuzia creată în trafic și deschid ușile deja deblocate.

În doar câteva secunde, pot sustrage genți, telefoane mobile sau alte obiecte de valoare lăsate la vedere. Totul se desfășoară foarte rapid, iar șoferii își dau seama târziu ce s-a întâmplat.

Metoda este raportată în special în marile orașe și în zonele turistice aglomerate, acolo unde traficul este intens și viteza de deplasare redusă.

Autoritățile europene atrag atenția asupra acestui tip de infracțiune și le recomandă șoferilor să fie vigilenți.

Una dintre măsurile considerate esențiale este blocarea manuală a ușilor în timpul deplasării. Această măsură este importantă mai ales în orașele aglomerate sau în zonele unde traficul se desfășoară cu opriri frecvente.

Chiar dacă sistemele automate intervin în anumite situații, blocarea manuală poate îngreuna accesul rapid al infractorilor în habitaclu.

De asemenea, experții recomandă să nu fie lăsate obiecte de valoare la vedere pe scaunele din față sau pe bancheta din spate. Infractorii aleg, de regulă, vehiculele în care pot observa rapid bunuri ușor de sustras.

O geantă, un rucsac sau un telefon mobil vizibil pot deveni o țintă imediată. În condițiile unui trafic aglomerat, reacția șoferului poate fi întârziată de surpriză sau de blocajul din jur. Prudența și atenția în trafic pot reduce riscul unor astfel de incidente.