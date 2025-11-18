Parlamentul a confirmat marți noua conducere a Societății Române de Radiodifuziune, după un vot secret cu bile care a adunat o majoritate covârșitoare. În total, 249 de parlamentari au votat „pentru” lista propusă, în timp ce doar patru voturi au fost „împotrivă”. Prin acest vot, Legislativul a validat atât reprezentanții partidelor parlamentare, cât și pe cei ai Președinției, ai Guvernului, ai minorităților naționale și ai salariaților din SRR.

Printre numirile care au atras atenția publică se numără cea a Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, care devine membru titular în Consiliul de Administrație. Decizia a fost criticată public chiar înainte de votul final, ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent avertizând, într-o scrisoare deschisă, că nominalizarea „ridică probleme de compatibilitate și de independență instituțională”. Organizațiile au subliniat că un reprezentant al Executivului deține o poziție ce presupune neutralitate editorială în cadrul radioului public.

În paralel, opoziția parlamentară a propus propriile nume pentru conducerea SRR. USR l-a desemnat pe jurnalistul Robert Cristian Schwartz, fost redactor-șef al Deutsche Welle, pentru funcția de director al instituției. Propunerea sa a fost susținută în cadrul audierilor din comisiile de cultură, desfășurate luni seară, audieri care s-au încheiat cu avizarea întregii liste de membri ai Consiliului.

Noul CA este alcătuit din 13 membri titulari și un număr similar de supleanți, reprezentând toate entitățile care au drept de propunere. Structura votată de Parlament este următoarea:

PSD: Ruxandra Ileana Săraru (titular), Radu-Bogdan Herjeu (titular), Alexandru Ioan Șerbănescu (titular)

AUR: Maria Muntean (titular), Maria Lăcrămioara Nicolescu (supleant)

PNL: Vlad Mircea Pufu (titular), Alexandra Bogdan (supleant)

USR: Robert Cristian Schwartz (titular), Alexandra Coliban (titular), Cristian-Gabriel Seidler (supleant)

UDMR: Annamaria Bodoczi (titular), Katalin Demeter (supleant)

Președinția României: Dragoș-Gabriel Pătlăgeanu (titular), Camelia-Tatiana Ilie (supleant)

Guvern: Nadina-Ioana Dogioiu (titular), Daniela-Elena Sălbatecu (supleant)

Salariații SRR: Marius-Dorian Tănase (titular), Nicoleta-Viorica Balaci (titular), Mihai-Ioan Miclăuș (supleant), Laurențiu-Marius Olteanu (supleant)

Minorități naționale: Ruxandra Georgeta Gheorghe (titular), Mirela Antoanela Petrescu (supleant)

Numirile vin într-un moment în care radioul public își încheie mandatul anterior al Consiliului de Administrație și intră într-o nouă etapă de reorganizare editorială și administrativă. Validarea din Parlament confirmă, practic, configurația politică actuală, fiecare grup parlamentar obținând reprezentare în structură.