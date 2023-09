Marcel Ciolacu a precizat luni că dorește o nouă lege a pensiilor. Pensiile mici vor fi primele vizate de noua lege. Ea va presupune mărirea acestora pe baza unui procent minim de mărire, care va fi rata inflaţiei anului respectiv.

Premierul a precizat că se caută un echilibru social, Banca Mondială și Comisia Europeană participă deopotrivă la negocierile în această direcție.

Premierul a explicat că pentru moment au fost discutate principiile care vor sta la baza noii legi:

El a mai menționat și că a purtat discuții cu ministrul Fondurilor Europene privind legea pensiilor generale. În acest sens a subliniat că primele creșteri vor viza pensiile mici, și că nu se pot aplica aceleași procente de creștere pentru pensiile mari.

Premierul a adăugat că Executivul are aceeași viziune pe această temă cu CE și că dorește ca pensiile să fie primele mărite.

Întrebat care vor fi pensiile care vor crește mai mult, Ciolacu a explicat că „Minimum de procent (de creștere) va fi inflaţia din anul respectiv”. El susține că s-a procedat la fel și anul trecut, în cadrul Guvernului Ciucă. Premierul a apreciat că noua lege va veni în noiembrie 2023.

„La fel cum am făcut şi anul trecut când era prim-ministru domnul Nicolae Ciucă. Atunci am venit cu un ajutor one off şi, la fel, cele mici au fost favorizate şi cele mari au primit mai puţin, dar toată lumea a primit ceva. Uităm când a intrat PSD la guvernare cum era România? Eram într-o criză socială”, a completat Marcel Ciolacu.