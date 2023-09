Premierul Marcel Ciolacu a anunțat luni că nu va crește nicio taxă și că reforma fiscală nu va afecta cetățenii obișnuiți. Cu toate acestea, el a subliniat că se va renunța la excepțiile fiscale care au existat în trecut și care au adus instabilitate bugetară.

Ciolacu a menționat că există recomandări din partea unor organizații precum Banca Mondială, FMI și Comisia Europeană, dar că deciziile se bazează pe nevoile și contextul specific al României.

În ceea ce privește creșterea TVA, premierul Marcel Ciolacu a spus că acesta va rămâne la nivelul actual.

„Un singur lucru m-a întrebat doamna președinte a Comisie, Ursula von der Leyen: „Marcel, ce venituri din PIB are România?”. Și i-am zis fără nicio reținere: „Cele mai mici din UE, respectiv 27%”. Plecăm de la această cifră. Nu o să cresc TVA, nu o să cresc TVA la alimente și la medicamente. Ar aduce austeritate adevărată. (…)

Trebuie să învățăm din greșelile făcute atunci. În 2010 am tăiat 25% din veniturile oamenilor, am prăbușit consumul și mai mult – am mărit TVA de la 19% la 24%. În momentul acela am distrus toată puterea de cumpărare a românilor. De fapt, am transmis aceeași povară la toată lumea, indiferent de veniturile pe care le avem”, a spus Ciolacu la Antena 3.