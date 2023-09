Întrebat, miercuri, într-o conferință de presă, despre criticile mediului de afaceri legate de măsurile fiscale pregătite, premierul Marcel Ciolacu a spus că prețurile alimentelor nu vor crește. Ciolacu a explicat că nu crede că suprataxările pentru bănci, companii și afaceri mici vor crește dobânzile cu 1% și prețurile de la raft vor exploda.

„Nu este legătură. În ’92, când activam în zona privată. Primul meu împrumut a fost cu 158%. Asta era dobânda de atunci. Am supraviețuit. Nu are nicio legătură cu dobânda de referință. Acuma să nu credem cumva că Banca Europeană de Investiții va mări dobânda de referință din cauză că am pus noi 1% la sistemul bancar. Din câte știu eu, ministrul Finanțelor a avut o discuție toți reprezentanții sistemului bancar. Și au convenit niște lucruri. Foarte concret, nu va duce la creșteri de dobânzi”, a răspuns premierul.